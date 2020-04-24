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24 апреля 2020, пятница, 14:28 1080
Транспорт 2020-04-24T17:15:03+03:00
Українські Новини
Рада поддержала закон, стимулирующий развитие речного транспорта в Украине, - Вадим Струневич

Рада поддержала закон, стимулирующий развитие речного транспорта в Украине, - Вадим Струневич

Петр Стуженко
Слуга народа, Верховная Рада Украины, речной транспорт, Вадим Струневич
Вадим Струневич. Фото: facebook.com/strunevych.vadym
Вадим Струневич. Фото: facebook.com/strunevych.vadym

Верховная Рада Украины сегодня, 24 апреля, в целом приняла законопроект, который должен стимулировать стремительное развитие речного транспорта в Украине.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил соавтор закона и заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Вадим Струневич.

"Сегодня Верховная Рада приняла законопроект "О внутреннем водном транспорте", который подан в моем соавторстве. Я считаю это правильное решение, и этот закон важен именно сейчас. На то есть несколько весомых причин, поясню. Во-первых, Украина имеет огромный потенциал для развития этого инфраструктурного направления и мы должны этот потенциал рационально использовать", - написал политик.

Он также отметил, что развитие водного транспорта снимет часть нагрузки со всей инфраструктуры страны, из-за чего дорожное покрытие будет служить дольше.

"Законопроект, который мы предложили, придаст импульс для развития этой отрасли и решит ее главные проблеме, которые существовали годами. Он предусматривает отмену целого перечня платежей, которіе раньше лежали на судах: оплату за шлюзование, оплату за разведение мостов, некоторые портовые сборы. Это должно удешевить использование речного транспорта и сделать его еще более рентабельным", - считает Струневич.

По его словам, законопроект также минимизирует инспекции судов, упрощает механизм регистрации и внедряет прозрачный механизм получения международного удостоверения на право управления прогулочным судном.

"Наша главная цель - сделать так, чтобы суда плавали, а не стояли в портах из-за нехватки очередной "бумажки". Наш законопроект устанавливает четкие обязанности развития и функционирования стратегической речной инфраструктуры, в том числе работу судоходных шлюзов, речной информационной службы, четкие правила обслуживания фарватера", - подчеркнул зампредседателя фракции.

Речной транспорт, считает политик, благодаря своему большому потенциалу, способен помочь вывести украинскую инфраструктуру на новый качественный уровень.

"У нас есть четкая задача - создать все условия для быстрого развития отечественной инфраструктуры и ее выхода на новый качественный уровень. Речной транспорт в этом играет далеко не последнюю роль и мы должны использовать его большой потенциал для достижения этой стратегической цели", - подытожил Струневич.

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