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  • Глава экоинспекции Харьковщины Евгений Беседин вопреки требованиям карантина провел кадровый конкурс на антикоррупционную должность, – адвокат
24 апреля 2020, пятница, 16:20 563
Политика 2020-04-24T17:00:02+03:00
Українські Новини
Глава экоинспекции Харьковщины Евгений Беседин вопреки требованиям карантина провел кадровый конкурс на антико

Глава экоинспекции Харьковщины Евгений Беседин вопреки требованиям карантина провел кадровый конкурс на антикоррупционную должность, – адвокат

Петр Стуженко
Госэкоинспекция, Всеукраинский союз ветеранов АТО, Евгений Беседин, Виктор Волчелюк
Виктор Волчелюк. Фото из открытых источников
Виктор Волчелюк. Фото из открытых источников

На днях адвокат общественной организации "Союз ветеранов АТО", участник боевых действий Виктор Волчелюк вместе с другими ветеранами антитеррористической операции (АТО) - членами общественной организации вынуждены были обратиться к исполняющему обязанности начальника Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгению Беседину для выяснения обстоятельств нарушения последним законодательства о государственной службе вопреки требованиям карантина.

"Я как представитель общественности, защитник родной страны неравнодушен к общегосударственным задачам, которые на сегодняшний день ставятся нашим гарантом Конституции перед каждым государственным служащим и перед гражданами Украины в целом", - отметил Виктор Волчелюк.

Ветеран разделяет мнение Президента Украины Владимира Зеленского, высказанное во время его прошлогоднего визита в Харьковскую область, о том, что предотвращение незаконной вырубке лесов в Харьковской области должно начинаться с выявления и предотвращения проявлений коррупции в самой областной экологической инспекции, к непосредственным полномочиям которой относится меры борьбы с незаконной вырубки.

"Такая моя жизненная позиция собственно недавно подтолкнула меня подать документы на занятие вакантной должности главного специалиста по вопросам предотвращения и выявления коррупции в областном экологическом ведомстве", - заявил представитель общественной организации. - "Но, к сожалению, коррупция и беззаконие начались уже после подачи документов на конкурс".

После регистрации заявления и резюме в начале апреля на Едином портале вакансий государственной службы, ветеран ​​не получил предусмотренного законодательством электронного сообщения об отказе или допуске к участию в конкурсе.

Из официальной информации на портале становится понятно, что кадровый конкурс вопреки ограничениям на время карантина проведен, а по результатам конкурса состоянию на 21 апреля текущего года победителем на указанную должность стал гражданин Украины Твердохлеб Александр Николаевич, хотя в данный момент руководство областной экоинспекции уже знало о существовании карантина в части проведения кадровых конкурсов, но намеренно проигнорировало их.

Победитель конкурса давно знаком с нынешним главой Госэкоинспекции в Харьковской области и в течение 2011-2012 годов уже занимал должности в Харьковской экоинспекции, впоследствии был переведен в центральный аппарат ведомства в г. Киеве и вскоре был оттуда уволен.

Во время визита участников АТО Евгений Беседин проигнорировал общение с ветеранами, а вызванная сотрудница областной экоинспекции намеренно предлагала записаться на личный прием к руководству, заранее зная о невозможности его проведения в ближайшее время в связи с карантинными ограничениями.

Справка

18 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым установлено пунктом 8 Заключительных положений, временно, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украина острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и в течение 30 дней со дня отмены этого карантина, приостановить действие положений Закона Украины "О государственной службе" и Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности госслужбы и назначения на должности госслужбы по результатам конкурса.

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