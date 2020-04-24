Глава экоинспекции Харьковщины Евгений Беседин вопреки требованиям карантина провел кадровый конкурс на антикоррупционную должность, – адвокат

На днях адвокат общественной организации "Союз ветеранов АТО", участник боевых действий Виктор Волчелюк вместе с другими ветеранами антитеррористической операции (АТО) - членами общественной организации вынуждены были обратиться к исполняющему обязанности начальника Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгению Беседину для выяснения обстоятельств нарушения последним законодательства о государственной службе вопреки требованиям карантина.

"Я как представитель общественности, защитник родной страны неравнодушен к общегосударственным задачам, которые на сегодняшний день ставятся нашим гарантом Конституции перед каждым государственным служащим и перед гражданами Украины в целом", - отметил Виктор Волчелюк.

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Ветеран разделяет мнение Президента Украины Владимира Зеленского, высказанное во время его прошлогоднего визита в Харьковскую область, о том, что предотвращение незаконной вырубке лесов в Харьковской области должно начинаться с выявления и предотвращения проявлений коррупции в самой областной экологической инспекции, к непосредственным полномочиям которой относится меры борьбы с незаконной вырубки.

"Такая моя жизненная позиция собственно недавно подтолкнула меня подать документы на занятие вакантной должности главного специалиста по вопросам предотвращения и выявления коррупции в областном экологическом ведомстве", - заявил представитель общественной организации. - "Но, к сожалению, коррупция и беззаконие начались уже после подачи документов на конкурс".

После регистрации заявления и резюме в начале апреля на Едином портале вакансий государственной службы, ветеран ​​не получил предусмотренного законодательством электронного сообщения об отказе или допуске к участию в конкурсе.

Из официальной информации на портале становится понятно, что кадровый конкурс вопреки ограничениям на время карантина проведен, а по результатам конкурса состоянию на 21 апреля текущего года победителем на указанную должность стал гражданин Украины Твердохлеб Александр Николаевич, хотя в данный момент руководство областной экоинспекции уже знало о существовании карантина в части проведения кадровых конкурсов, но намеренно проигнорировало их.

Победитель конкурса давно знаком с нынешним главой Госэкоинспекции в Харьковской области и в течение 2011-2012 годов уже занимал должности в Харьковской экоинспекции, впоследствии был переведен в центральный аппарат ведомства в г. Киеве и вскоре был оттуда уволен.

Во время визита участников АТО Евгений Беседин проигнорировал общение с ветеранами, а вызванная сотрудница областной экоинспекции намеренно предлагала записаться на личный прием к руководству, заранее зная о невозможности его проведения в ближайшее время в связи с карантинными ограничениями.

Справка

18 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым установлено пунктом 8 Заключительных положений, временно, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украина острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и в течение 30 дней со дня отмены этого карантина, приостановить действие положений Закона Украины "О государственной службе" и Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности госслужбы и назначения на должности госслужбы по результатам конкурса.