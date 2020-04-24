Давление "Укравтодора" на Минэкономики для легализации дискриминационных правил на закупки не поможет "большому строительству", – СМИ

Давление "Укравтодора" на Минэкономики для легализации дискриминационных правил на закупки не поможет "большом

Общественные организации Transparency International Ukraine, CoST Ukraine, издание "Наши Деньги" призывают прекратить давление на Министерство экономики Украины и сосредоточиться на достижении результата.

Об этом сообщила "Юридическая газета" со ссылкой на Transparency International Ukraine.

"В последнее время появляются манипулятивные и дискредитационные материалы. Эта информационная атака имеет целью сорвать процесс разработки и внедрения методологии и как следствие, сорвать план по сшивки государства качественными дорогами", - говорится в заявлении Transparency International Ukraine.

Общественные организации уверены, что предложенный "Укравтодором" на рассмотрение рабочей группы проект типовой тендерной документации содержит многочисленные дискриминационные требования. На это указывают представители бизнеса, общественности и Антимонопольный комитет Украины.

"В этом году правительство планирует направить 80 млрд гривен на строительство, реконструкцию и ремонт дорог. Прозрачное и эффективное расходование столь значительной суммы должно быть одним из приоритетов при реализации этого масштабного проекта. Разработка качественной методологии - один из путей повысить эффективность".

Именно с этой целью и была создана рабочая группа при Минэкономики, куда, кроме "Укравтодора" вошли представители бизнеса и экспертной среды - представители Transparency International Ukraine, CoST Ukraine, Всеукраинской дорожной ассоциации, Prozorro и другие.

"Новая методология от Минэкономразвития должно помочь устанавливать такие квалификационные критерии, обеспечивающие максимальное качество строительства и высокой конкуренции. Также она будет охватывать другие важные моменты, например, как привлечь местную рабочую силу, оборудование, технику".

"Сейчас рабочая группа активно работает над рекомендациями и в конце месяца должен одобрить финальный документ. Все это возможно, если прекратится необоснованное давление на рабочую группу при Минэкономразвития и само министерство, а также манипуляции в СМИ", - отметили в организации.