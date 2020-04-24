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  • Давление "Укравтодора" на Минэкономики для легализации дискриминационных правил на закупки не поможет "большому строительству", – СМИ
24 апреля 2020, пятница, 13:22 609
Транспорт 2020-04-24T13:30:48+03:00
Українські Новини
Давление "Укравтодора" на Минэкономики для легализации дискриминационных правил на закупки не поможет "большом

Давление "Укравтодора" на Минэкономики для легализации дискриминационных правил на закупки не поможет "большому строительству", – СМИ

Петр Стуженко
Минэкономики, Укравтодор, Ремонт автодорог
Ремонт автодорог (иллюстрация). Фото: altcom.ua
Ремонт автодорог (иллюстрация). Фото: altcom.ua

Общественные организации Transparency International Ukraine, CoST Ukraine, издание "Наши Деньги" призывают прекратить давление на Министерство экономики Украины и сосредоточиться на достижении результата.

Об этом сообщила "Юридическая газета" со ссылкой на Transparency International Ukraine.

"В последнее время появляются манипулятивные и дискредитационные материалы. Эта информационная атака имеет целью сорвать процесс разработки и внедрения методологии и как следствие, сорвать план по сшивки государства качественными дорогами", - говорится в заявлении Transparency International Ukraine.

Общественные организации уверены, что предложенный "Укравтодором" на рассмотрение рабочей группы проект типовой тендерной документации содержит многочисленные дискриминационные требования. На это указывают представители бизнеса, общественности и Антимонопольный комитет Украины.

"В этом году правительство планирует направить 80 млрд гривен на строительство, реконструкцию и ремонт дорог. Прозрачное и эффективное расходование столь значительной суммы должно быть одним из приоритетов при реализации этого масштабного проекта. Разработка качественной методологии - один из путей повысить эффективность".

Именно с этой целью и была создана рабочая группа при Минэкономики, куда, кроме "Укравтодора" вошли представители бизнеса и экспертной среды - представители Transparency International Ukraine, CoST Ukraine, Всеукраинской дорожной ассоциации, Prozorro и другие.

"Новая методология от Минэкономразвития должно помочь устанавливать такие квалификационные критерии, обеспечивающие максимальное качество строительства и высокой конкуренции. Также она будет охватывать другие важные моменты, например, как привлечь местную рабочую силу, оборудование, технику".

"Сейчас рабочая группа активно работает над рекомендациями и в конце месяца должен одобрить финальный документ. Все это возможно, если прекратится необоснованное давление на рабочую группу при Минэкономразвития и само министерство, а также манипуляции в СМИ", - отметили в организации.

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