Украину зальют весенние дожди с ветрами. Прогноз погоды на 25 апреля

25 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, в Волынской, Ровенской и Львовской областях небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов, в Волынской и Львовской областях +12…+17 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Винницкой области небольшой дождь, в Черкасской и Полтавской областях местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+22 градуса. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+22 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов. Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды. Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.