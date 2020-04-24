подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 апреля 2020, пятница, 21:00 2214
Общество 2020-04-24T21:00:01+03:00
Українські Новини
Украину зальют весенние дожди с ветрами. Прогноз погоды на 25 апреля

Украину зальют весенние дожди с ветрами. Прогноз погоды на 25 апреля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

25 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, в Волынской, Ровенской и Львовской областях небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов, в Волынской и Львовской областях +12…+17 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Винницкой области небольшой дождь, в Черкасской и Полтавской областях местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе

Весеннее тепло поборет заморозки. Прогноз погоды н...
Дожди пройдут, но не везде: синоптик предупредила ...
Ночью снова похолодает до -5. Прогноз погоды на 23...
Заморозки до -5 с сильными порывами ветра. Прогноз...
Под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса
Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, - депутат
Новости
Языковой омбудсмен Монахова решила уволиться 21:11
Украину зальют весенние дожди с ветрами. Прогноз погоды на 25 апреля 21:00
В Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем 20:53
Арсенал оружия. Фото: Нацполиция
Полиция изъяла арсенал незаконного оружия на территории детского лагеря в Донецкой области 20:36
Ярославский рассказал сокровенное о своем президентстве в "Металлисте" 20:18
больше новостей
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Жара и солнечный свет убьют коронавирус летом, – Белый дом 10:19
больше новостей
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
больше новостей
Цушко назвал своей провокацией подачу декларации как кандидата на должность замминистра финансов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok