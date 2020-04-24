Украину зальют весенние дожди с ветрами. Прогноз погоды на 25 апреля

25 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, в Волынской, Ровенской и Львовской областях небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов, в Волынской и Львовской областях +12…+17 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Винницкой области небольшой дождь, в Черкасской и Полтавской областях местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

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