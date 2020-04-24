Методология "Укравтодора" основана на европейском опыте, - Кава

Предложенная "Укравтодором" методология закупок государством работ и услуг, связанных с дорожным строительством, базировалась на европейском опыте и направлена ​​на достижение качества ремонтов и строительства дорог. Об этом в комментарии Українським Новинам заявил эксперт по вопросам транспорта Александр Кава.

"Методология "Укравтодора" базировалась на европейском опыте. В Европе уже давно отошли от формирования цены за работу или за товар. Оценивается не ценовой критерий, а, скажем, жизненный цикл того или иного объекта. Например, если вы строите дешевый мост из сборных конструкций, то его эксплуатация в течение года обходится существенно дороже, чем более дорогого моста из монолитной конструкции. В Европе выберут поставщика дорогого моста. А у нас до сих пор важную роль играет ценовой критерий. Ориентируются на самую низкую цену, и это приводит к тому, что по самой низкой цене получается не самое лучшее качество", - отметил эксперт.

Кава добавил, что квалификационные требования к участникам тендера о наличии необходимой техники, опыта работников, руководителей проекта, банковских гарантий, предложенные методологией "Укравтодора", повысят качество работ в дорожном строительстве.

"Требования о наличии техники, банковских гарантий, опыта работников, руководителей проекта полезны для качества работ. Потому что компании, которые не имеют техники или специалистов, не смогут выполнить работы. Еще важный критерий - выполнение аналогичных работ. Если мы говорим об автодорогах, то по уровню сложности, по факту строительства, реконструкции, капитального ремонта и среднего ремонта, их можно отнести как соответствующий опыт. И если поставщик дает гарантию 10 лет, то важно, чтобы этот поставщик существовал в течение этого периода и нес финансовые гарантии", - считает Александр Кава.

Как сообщалось, "Укравтодор" разработал методологию об особенностях закупки работ по строительству (новое строительство, капитальный ремонт и реконструкция) и услуг по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования. Документ упорядочивает разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, минимизирует коррупционные риски и влияние недобросовестных подрядчиков на блокирование процедур закупок. Новая методология учитывает требования закона "О публичных закупках", который вступил в силу 19 апреля 2020. Против принятия документа выступила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди. В Минэкономики создана рабочая группа по доработке методологии.