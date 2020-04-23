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23 апреля 2020, четверг, 22:03 1711
Экономика 2020-04-23T22:08:13+03:00
Українські Новини
"Энергоатом" сначала опубликовал, а затем удалил пресс-релизы о ситуации с энергоблоками АЭС

"Энергоатом" сначала опубликовал, а затем удалил пресс-релизы о ситуации с энергоблоками АЭС

Ольга Фандорина
Энергоатом, Энергоблок, НАЭК

НАЭК "Энергоатом" удалил Прессрелизы о причинах вывода из эксплуатации более 20% мощностей АЭС, который был опубликован на официальном сайте компании. Об этом сообщает Главком.

По состоянию на 19 апреля 2020 года, восемь из 11 работающих энергоблоков находились в эксплуатации на пониженной мощности (с наименьшей нагрузкой - первый энергоблок Запорожской АЭС - 521 МВт).

Поэтому было принято решение: вместо ограничения мощности, вывести в "холодный резерв" энергоблок №2 ЗАЭС, а также после завершения планового ремонта энергоблока №3 Запорожской АЭС и агрегата ТГ-3 энергоблока №2 Ривненской АЭС, вывести в холодный резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС.

"Просим СМИ и различные политсилы, в частности, накануне годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС, не спекулировать на теме ядерной энергетики и обращаться за информацией непосредственно в компетентные первоисточников", - сообщалось в пресс -релизе.

Причины удаления пресс-релиза неизвестны.

В телеграмм-каналах есть информация, что это событие - часть черной пиар-кампании по дискредитации и.о. министра энергетики Ольги Буславець.

Ранее политолог Николай Давыдюка "бросил" в информпространство тезис, что команду на отключение дала лично Буславець и это приведет к повышению тарифа на электроэнергию. Данную информацию активно распространило ряд зданий.

Как сообщил эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в эфире одного из телеканалов, предпосылок к повышению тарифов нет, отключение энергоблоков является плановой адекватной реакцией на снижение объемов потребления электроэнергии населением в условиях карантина. Вбрасывания фейковых информации в СМИ является следствием озабоченности одной из олигархических групп приходом Буславець в министерство, считает он.

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