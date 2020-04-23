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  • Вадим Струневич заявил, что "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования в пользу медиков
23 апреля 2020, четверг, 21:50 79
Политика 2020-04-23T21:50:33+03:00
Українські Новини
Вадим Струневич заявил, что "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования в пользу медиков

Вадим Струневич заявил, что "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования в пользу медиков

Ольга Фандорина
Слуга народа, Финансирование партий, Партия
"Слуга народа". Фото: Facebook/Слуга народа

Партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования, а сэкономленные средства планирует передать в поддержку медиков, которые борются с распространением эпидемии коронавируса в Украине. Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Вадим Струневич.

"Сейчас время больших изменений и потрясений для всех. В условиях распространения пандемии, во время карантина, хочу еще раз напомнить, как нам всем нужна поддержка. Кому-то эмоциональная, кому денежная, но поддержка. Поэтому мы с однопартийцами подали заявление об отказе партии "Слуг народа" от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть отказа от 70 млн гривен", - заявил политик.

Эти средства, по словам заместителя фракции, будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты медработников, необходимого оборудования и медикаментов против COVID-19.

"Для чего? Чтобы как можно быстрее преодолеть коронавирусной болезни в Украине, чтобы были средства на закупку медикаментов, медсредств и оборудование для борьбы с вирусом. Партия подробно отчитываться о потраченных средствах. Берегите себя и своих близких и соблюдайте правила карантина ", - подчеркнул Струневич.

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