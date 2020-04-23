NovaPay сертифицирована международным стандартом безопасности данных PCI DSS

Платежная система NovaPay получила сертификат о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. Это означает, что банковские данные пользователей надежно защищены при осуществлении ими платежей через систему NovaPay. Об этом сообщает УНИАН.

Стандарт безопасности данных PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) разработан международными платежными системами, в которые входят в том числе Visa и MasterCard. Сертификация позволяет компании работать с банками напрямую, исключая переход плательщика на сайт третьей стороны. Самостоятельная работа с банками обязывает компанию обеспечить надежную защиту банковских данных пользователей: благодаря сертификации PCI DSS владельцы карт могут быть уверены в безопасности операций, осуществляемых через платежную систему NovaPay.

А также - дает преимущества в адаптации платежной системы, чтобы стать более гибкой и удобной для клиентов.

"Мы хотим повысить качество сервиса, который получают наши клиенты. Этот сертификат подтверждает, что наша компания соответствует требованиям IT-безопасности, которые позволяют хранить, обрабатывать и передавать данные. Это даст нам возможность поддерживать клиентов самостоятельно, не прибегая к помощи третьих лиц, а также быть более гибкими и быстро адаптироваться под новые вызовы рынка, на котором мы видим огромный потенциал для развития", - комментирует Андрей Кривошапко, СЕО "ПОСТ ФИНАНС".

Справка о "ПОСТ ФИНАНС". ООО "ПОСТ ФИНАНС" (разработала и развивает платежную систему NovaPay) входит в группу компаний "Новая почта" и с 2014 года работает на рынке Украины. Компания на базе лицензий Национального банка на перевод средств предлагает физическим лицам и бизнесу широкий спектр платежных инструментов и продуктов онлайн и офлайн формата. Эффективность и удобство сервисов NovaPay можно оценить в более чем 3400 пунктах предоставления финансовых услуг и на интернет ресурсах. Согласно данным Национального банка Украины по итогам 2019 платежную систему NovaPay признано лидером среди всех систем перевода средств в Украину, созданных небанковскими учреждениями, с долей рынка - 43,6%. НБУ включил платежную систему компании к категории социально важных, а в 2020 году она получила статус международной.