Ермак собрал мэров и губернаторов украинских регионов и обсудил ситуацию с COVID-19 после Пасхи

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил на совещании с мэрами городов и председателями областных государственных администраций (ОГА) ситуацию с коронавирусом в регионах после Пасхи.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак по поручению главы государства провел селекторное совещание с городскими головами и председателями областных государственных администраций. Участники обсудили ситуацию с распространением эпидемии COVID-19 в регионах после пасхальных праздников, обеспечение больниц медицинскими приборами и препаратами, а также сотрудничество местных властей для эффективного прохождения карантина и периода эпидемии", - сказано в нем.

Ермак призвал местные власти контролировать соблюдение карантина, поскольку Украина еще не прошла пик заболеваемости COVID-19.

"Как только появится первая возможность ослабить эти меры - открыть рынки или транспорт, дать возможность бизнесам работать - мы обязательно сразу это сделаем. Состояние людей и экономики сегодня - ключевой вопрос и для Президента, и для Кабинета Министров. Однако мы еще даже не прошли пик заболевания и не хотим повторить худшие сценарии других стран", - сказал он.

Также он отметил необходимость разъяснения гражданам, что на майские праздники следует избегать скоплений людей.

В ходе совещания Ермак также подчеркнул важность слаженного сотрудничества и коммуникации местной, областной и центральной власти.

"Жизнь и здоровье наших людей должны стоять над любыми политическими вопросами. Все политические вопросы - второго плана по сравнению с сохранением нации", - сказал он.

Руководитель Офиса Президента сообщил, что такие совещания станут системными для наиболее эффективной координации действий власти.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 18 дней.

Также, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.