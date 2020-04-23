Экс-чиновник из Минюста и СНБО, пошел на сделку со следствием ради условного срока, – СМИ

Летом 2019 года СМИ уже обращали внимание на бывшего чиновника Бориса Бабина, который, будучи фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), пытался попасть в Высший совет правосудия. Выиграть конкурс в Высший совет правосудия ему не удалось, однако удалось в январе 2020 года получить от НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщение о подозрении в совершении ряда должностных преступлений, которые нанесли ущерб государству более чем на 54 млн гривен.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

Схема неправомерного завладения средствами государственного бюджета подробно изложена на ресурсах НАБУ.

После указанного события уже подозреваемый Бабин пытался отрицать факт вручения подозрения - в социальной сети Facebook, а также отмечал свою невиновность. Впрочем публичная позиция бывшего -чиновника разошлась с действиями. Редакции издания достоверно известно, что Бабин, понимая свою виновность и неотвратимость наказания, пошел на сделку со следствием. И, соответственно, дал показания относительно своих подельников. За это антикоррупционные правоохранительные органы пообещали подозреваемому обеспечить наказание "условно".

В профессиональных кругах Бабин известен не только скандалами, которые сопровождали оставления им каждой из должностей, но и полной деструктивностью и неспособностью построить работу. Не достигнув каких-либо значительных результатов на одной из должностей в органах государственной власти, Бабин однако не брезгует многочисленными претензиями на получение средств налогоплательщиков даже уже после ухода этих должностей.

Находясь под следствием, подозреваемый Бабин придумал новую схему завладения госсредствами, инициировав уже не менее 5 судебных производств, содержание каждого из которых сводится к требованиям выплаты средств налогоплательщиков. Которые он, по его мнению, незаслуженно не получил.

Все иски сводятся к одному - тяжелая, хотя и не продолжалась, работа на государственных должностях в Министерстве юстиции Украины, представительстве Президента в Автономной Республике Крым (АРК) и Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины нанесла ему моральный ущерб, а государство задолжало ему финансовые выплаты всего в несколько миллионов гривен.

Например, проработав меньше недели в должности советника секретаря СНБО, Бабин через суд требует выплатить ему зарплату почти за полгода, а также моральный вред в размере 15 тыс. гривен.

Или, освободившись по собственному желанию в ноябре 2018 году с должности представителя Президента в АРК по причине уменьшения заработной платы, в марте этого года Бабин вдруг решил взыскать с налогоплательщиков заработную плату за более чем год, в течение которого он уже не работает на этой должности.

В основном суды отказывают в удовлетворении требований Бабина. Однако подозреваемый на этом не останавливается, продолжая обжаловать решения судов.

Кстати, каждую из последних должностей подозреваемый оставлял исключительно с претензиями по неудовлетворительным условиям оплаты труда (о чем можно убедиться из содержания судебных решений), а не из-за принципиальной позиции якобы патриота и неравнодушного к судьбе страны гражданина, имидж которого Бабин старательно создает себе в последнее время.

В этом аспекте биография бывшего чиновника особенно интересна. Так уже длительное время подозреваемый является советником адвокатского объединения Barristers. Адвокаты объединения известны участием в многочисленных делах по защите лиц, обвиняемых в разжигании войны в Украине, или публично высказывались в поддержку диктаторских законов "16 января".