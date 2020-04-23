Весеннее тепло поборет заморозки. Прогноз погоды на 24 апреля

24 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса; днем +14…+20 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +7…+12 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +18…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса; днем +13…+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

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