подписаться на рассылку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 апреля 2020, четверг, 21:00 806
Общество 2020-04-23T21:00:01+03:00
Українські Новини
Весеннее тепло поборет заморозки. Прогноз погоды на 24 апреля

Весеннее тепло поборет заморозки. Прогноз погоды на 24 апреля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Весна. Фото: mignews.com.ua
Весна. Фото: mignews.com.ua

24 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса; днем +14…+20 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +7…+12 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +18…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса; днем +13…+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе

Ночью снова похолодает до -5. Прогноз погоды на 23...
Заморозки до -5 с сильными порывами ветра. Прогноз...
Дожди пройдут, но не везде: синоптик предупредила ...
Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о...
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу"
Промпроизводство в Украине в марте продолжило падение
Новости
Fitch подтвердил рейтинг Украины B, но ухудшил прогноз 21:18
Из-за созданий новой символики в Таможенной службе провели обыски ГБР и СБУ 21:17
Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" пройдет в режиме видеоконференции 30 апреля 21:09
Весеннее тепло поборет заморозки. Прогноз погоды на 24 апреля 21:00
В Украине хотят ввести платное СИЗО с улучшенными условиями 20:43
больше новостей
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине 11:55
Количество заболевших коронавирусом в Вишневом увеличилось в два раза 13:31
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
больше новостей
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
больше новостей
"Нефтегаз" снизил на май цены на газ для бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok