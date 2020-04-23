Весеннее тепло поборет заморозки. Прогноз погоды на 24 апреля

24 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса; днем +14…+20 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +7…+12 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +17…+19 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +18…+20 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +18…+20 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +18…+20 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+20 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса; днем +13…+19 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов. Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды. Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.