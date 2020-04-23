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23 апреля 2020, четверг, 13:43 632
Судебная власть 2020-04-23T14:03:37+03:00
Українські Новини
Журналисты рассказали, как друзья по "Лиге Смеха" "спасают" частную компанию от погашения кредитов

Журналисты рассказали, как друзья по "Лиге Смеха" "спасают" частную компанию от погашения кредитов

Павел Твердохлиб
Верховный суд Украины, Владимир Зеленский, Т.М.М., Николай Толмачев

Верховный суд Украины вследствие лоббизма окружения Президента Владимира Зеленского по делу №873/41/19 отменил вердикт предыдущей инстанции о взыскании задолженности с компании "Т.М.М." перед коммерческим банком, по мнению журналистов, такие решения могут стать опасным прецедентом для украинского правосудия.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" в статье "Лига недосмеха: как ломают систему правосудия в Украине".

Так, компания "Т.М.М." одного из богатейших людей Украины в 2010-х Николая Толмачева, работает на строительном рынке с 1992 года, и за это время сталкивалась с множеством скандалов – от мошенничества до открытых жалоб жильцов. Прокуратура расследовала по ней дело, в ее офисе проводили обыски, налоговая предъявляла компании штраф на сотни миллионов гривен, а жильцы ее жилого комплекса (ЖК) обвиняли компанию в низком качестве коммунальных услуг, завышении тарифов и запугиваниях. При этом о "крыше" компании рассказывали журналисты "24 канала".

"С Киевской городской государственной администрацией (КГГА) "ТММ" связывают близкие отношения. Покровительство Толмачеву и его компании оказывал Михаил Голица, 12 лет занимавший пост заместителя председателя КГГА – начальника Главного управления жилищного обеспечения", - писали СМИ.

Также упоминалось о связях Толмачева с зампредседателя КГГА Вячеславом Непопом, которого связывали с незаконными стройками в столице, сам Непоп с 1998 года был руководителем "Т.М.М." и, возможно, является одним из совладельцев компании.

В 2016 году "Укрсоцбанк", "ПУМБ" и Ощадбанк обвинили "Т.М.М." в невыплате кредитов на 1 млрд гривен. Они обратились о взыскании имущества "Т.М.М." на 400 млн гривен, взысканы авто и квартира владельца компании. Позже в "Т.М.М." соврали о мирной договоренности с "Ощадбанком" - якобы на выплату порядка 750 млн гривен банку они заключили мирный договор, но банк это заявление оспорил в суде. Фирма Толмачева не вернула "Укрсоцбанку" 15 млн евро и запросила отсрочку. Банк предложил программу реструктуризации, но компания снова просрочила выплаты, и "Альфа-Банк" (владелец "Укрсоцбанка") начал переговоры об урегулировании задолженности. В 2018 году от фирмы поступило предложение о выкупе долга, банк согласился, но "Т.М.М." сорвала договоренность и обратилась в суд. Суд принял сторону банка и имущество "Т.М.М." выставили на торги через СЕТАМ. Ее объекты были приобретены внешними покупателями на сумму 100 млн гривен, так "Т.М.М." погасила значительную часть долга, но обратилась в суд, и проиграла. Компания инициировала расследование против банка, СЕТАМ и исполнительной службы, производство было закрыто Генеральной прокуратурой Украины.

Однако уже в 2019 году Служба безопасности Украины возобновило дело "Т.М.М." по ее заявлению о нарушениях на торгах, был наложен арест на проданные объекты, документы изъяты у собственников, имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Журналисты уточнили, что возможной причиной возобновления следствия является то, что финансовым директором "Т.М.М." является Лариса Чивурина - жена редактора шоу "Лига смеха" студии "95 Квартал" Андрея Чивурина. С ним в свое время работали Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов. У семьи Чивуриных, по данным отдельных СМИ, в то же время есть отельный бизнес в оккупированном Крыму, и СБУ этот факт не беспокоит.

С подачи покровителей "Т.М.М." обратилась в Верховный суд и потребовало отменить решение предыдущей инстанции. Коллегия судей без проблем удовлетворила иск "Т.М.М.", даже несмотря на предыдущие решения по аналогичным делам.

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