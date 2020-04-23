Журналисты рассказали, как друзья по "Лиге Смеха" "спасают" частную компанию от погашения кредитов

Верховный суд Украины вследствие лоббизма окружения Президента Владимира Зеленского по делу №873/41/19 отменил вердикт предыдущей инстанции о взыскании задолженности с компании "Т.М.М." перед коммерческим банком, по мнению журналистов, такие решения могут стать опасным прецедентом для украинского правосудия.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" в статье "Лига недосмеха: как ломают систему правосудия в Украине".

Так, компания "Т.М.М." одного из богатейших людей Украины в 2010-х Николая Толмачева, работает на строительном рынке с 1992 года, и за это время сталкивалась с множеством скандалов – от мошенничества до открытых жалоб жильцов. Прокуратура расследовала по ней дело, в ее офисе проводили обыски, налоговая предъявляла компании штраф на сотни миллионов гривен, а жильцы ее жилого комплекса (ЖК) обвиняли компанию в низком качестве коммунальных услуг, завышении тарифов и запугиваниях. При этом о "крыше" компании рассказывали журналисты "24 канала".

"С Киевской городской государственной администрацией (КГГА) "ТММ" связывают близкие отношения. Покровительство Толмачеву и его компании оказывал Михаил Голица, 12 лет занимавший пост заместителя председателя КГГА – начальника Главного управления жилищного обеспечения", - писали СМИ.

Также упоминалось о связях Толмачева с зампредседателя КГГА Вячеславом Непопом, которого связывали с незаконными стройками в столице, сам Непоп с 1998 года был руководителем "Т.М.М." и, возможно, является одним из совладельцев компании.

В 2016 году "Укрсоцбанк", "ПУМБ" и Ощадбанк обвинили "Т.М.М." в невыплате кредитов на 1 млрд гривен. Они обратились о взыскании имущества "Т.М.М." на 400 млн гривен, взысканы авто и квартира владельца компании. Позже в "Т.М.М." соврали о мирной договоренности с "Ощадбанком" - якобы на выплату порядка 750 млн гривен банку они заключили мирный договор, но банк это заявление оспорил в суде. Фирма Толмачева не вернула "Укрсоцбанку" 15 млн евро и запросила отсрочку. Банк предложил программу реструктуризации, но компания снова просрочила выплаты, и "Альфа-Банк" (владелец "Укрсоцбанка") начал переговоры об урегулировании задолженности. В 2018 году от фирмы поступило предложение о выкупе долга, банк согласился, но "Т.М.М." сорвала договоренность и обратилась в суд. Суд принял сторону банка и имущество "Т.М.М." выставили на торги через СЕТАМ. Ее объекты были приобретены внешними покупателями на сумму 100 млн гривен, так "Т.М.М." погасила значительную часть долга, но обратилась в суд, и проиграла. Компания инициировала расследование против банка, СЕТАМ и исполнительной службы, производство было закрыто Генеральной прокуратурой Украины.

Однако уже в 2019 году Служба безопасности Украины возобновило дело "Т.М.М." по ее заявлению о нарушениях на торгах, был наложен арест на проданные объекты, документы изъяты у собственников, имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Журналисты уточнили, что возможной причиной возобновления следствия является то, что финансовым директором "Т.М.М." является Лариса Чивурина - жена редактора шоу "Лига смеха" студии "95 Квартал" Андрея Чивурина. С ним в свое время работали Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов. У семьи Чивуриных, по данным отдельных СМИ, в то же время есть отельный бизнес в оккупированном Крыму, и СБУ этот факт не беспокоит.

С подачи покровителей "Т.М.М." обратилась в Верховный суд и потребовало отменить решение предыдущей инстанции. Коллегия судей без проблем удовлетворила иск "Т.М.М.", даже несмотря на предыдущие решения по аналогичным делам.