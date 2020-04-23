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23 апреля 2020, четверг, 13:39 310 Документ
Силовые структуры 2020-04-23T13:39:02+03:00
Українські Новини
Основателей компании Stolitsa Group вызвали на допрос в полицию, но они не пришли

Основателей компании Stolitsa Group вызвали на допрос в полицию, но они не пришли

Павел Твердохлиб
Допрос, Нацполиция, Stolitsa Group, Молчанова, Туменас
МВД Украины. Фото: zbroya.info
МВД Украины. Фото: zbroya.info

Топ-менеджеры компании Stolitsa Group Владислава Молчанова и Раймонд Туменас по неустановленным причинам проигнорировали вызов на допрос к старшему следователю Национальной полиции Украины. Об этом Українським Новинам стало известно из источников в правоохранительных органах. Основатели данной компании были приглашены соответствующими повестками в качестве свидетелей для проведения допроса на 16 апреля 2020 года. Данное уголовное производство зарегистрировано под №12019000000001057.

Данное производство расследуется в рамках дела о незаконном переходе сельскохозяйственных земель государственного предприятия (ГП) "Пуща-Водица" в управление частных строительных компаний, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364, касательно завладения госимуществом.

Как информировали Українські Новини, Печерский районный суд Киева разрешил полиции и прокуратуре провести обыск у основателя компании Stolitsa Group Влады Молчановой. Решение о проведении обыска суд принял 18 марта.

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