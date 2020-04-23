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23 апреля 2020, четверг, 12:33 1025
Экономика 2020-04-23T13:30:02+03:00
Українські Новини
Работники государственного агропредприятия с Полтавщины обратились к Президенту за защитой от "депутата-рейдер

Работники государственного агропредприятия с Полтавщины обратились к Президенту за защитой от "депутата-рейдера из Слуги народа" Трухина

Сергей Паламаренко
Рейдерство, Президент, Земля, Захват, Рейдеры, Трухин
Защита от рейдерства. Фото: poltava.to
Защита от рейдерства. Фото: poltava.to

Коллектив полтавского аграрного государственного предприятия "ОХ им. 9 января" обратился к Президенту с просьбой защитить от рейдерского захвата их предприятия, информирует портал poltava.to.

Такое письмо работники направили Президенту, председателю Полтавской областной государственной администрации, руководителям Полтавской областной прокуратуры, Службы безопасности Украины и областного управления внутренних дел.

"Среди народных избранников в составе Верховной Рады есть и представитель "Слуги народа" из города Днипро, бизнесмен Александр Трухин. Нет, Вы не ошиблись, это тот самый Александр Николаевич, который является заместителем председателя бюджетного комитета, действия которого, Президент Украины, несколько месяцев назад, а точнее накануне нового года, сравнили с поступками крыс. Придя в Верховную Раду, Александр Николаевич (Трухин - ред.) не стал даром терять времени, а приступил к активным действиям: он быстро обращается к руководству Национальной академии аграрных наук Украины, обещает им кругленькую сумму из государственного бюджета. А взамен - руководство Академии обязывалось передать в аренду господину Трухину отдельные сельскохозяйственные предприятия. В результате этой сделки приехали в ГП "ОХ им. 9 января" так называемые новые руководители", - отмечается в обращении коллектива.

По словам работников предприятия, главная цель замены руководителя предприятия - "отжим" земли предприятия накануне введения рынка земли.

"Исполняющим обязанности директора ГП "ОХ им. 9 января" назначили Стадниченко С.М. Ранее он работал в одном из хозяйств Александра Трухина, а в последнее время - заместителем председателя Оболонского сельского совета Семеновского района. Понятно, что С.Стадниченко подпишет все документы для "отжима" земли. А в дальнейшем сценарий прост: с началом оборота земли, то есть с 1 июля 2021, кто-то за копейки приберет к рукам мощное сельскохозяйственное предприятие. Такой опыт уже есть. За время работы Стадниченко С.М. в должности председателя Оболонского сельского совета в руки господина Трухина отошло на территории сельского совета около 1 тыс. га. пастбищ", - говорится в письме.

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