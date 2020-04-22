Ермак лоббирует в Офисе Генпрокурора своего советника, – журналист

Олег Кипер – бывший заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), а ныне внештатный помощник руководителя Офиса Президента может вскоре стать заместителем генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщил журналист Андрей Коваленко в своем блоге для издания "Цензор.нет".

По его данным, с назначением на должность нового генпрокурора Ирины Венедиктовой активизировались разные политические и экономические группы, которые хотят поставить своих людей на высокие должности в ведомстве з целью защиты своих интересов и влияния на ситуацию в стране в целом.

"При отсутствии нормальных кандидатов, доходит до того, что элиты продвигают фигурантов не одного десятка коррупционных скандалов и даже фигурантов уголовных дел", - написал журналист.

Так, одним из таких кандидатов является ныне внештатный советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака – Олег Кипер, человек с весьма богатым прошлым.

Во время президентства Януковича он занимал должность замглавы следственного управления ГПУ, но после Революции достоинства был уволен из прокуратуры в связи с люстрацией. После Кипер формально занимался адвокатской деятельностью и баллотировался в Одесский городской совет в 2015 году, правда, безуспешно.

После бывший прокурор сосредоточил свои усилия на развитии семейного бизнеса вместе с другом – на то время сотрудником ГПУ Сергеем Кизем, который этот бизнес крышевал, особо не таясь - указывал Кипера собственником автомобиля BMW, которым прокурор пользовался.

"После отставки генпрокурора Луценко ситуация изменилась. Олег Кипер подал иск в административный суд о восстановлении на должности в ГПУ и признании люстрации незаконной. Суд иск удовлетворил", - сообщил журналист. – И теперь разные группы влияния проталкивают на должность замгенпрокурора этого коррупционера".

Более того, по данным Коваленко, у Кипера есть и криминальное прошлое. В 2010 году он на своем автомобиле сбил насмерть ребенка на трассе "Киев – Одесса". Связи и подкуп сделали свое дело – дело закрыли, а родители погибшего отказались от претензий к прокурору.

Журналист удивился, неужели об этом не знает Венедиктова, которая с трибуны Верховной Рады Украины давала слово сделать прокуратуру эффективным органом в борьбе с коррупцией?

"Очевидно, что новые возможности, открывающиеся перед Кипером – результат лобби со стороны главы ОП Ермака, - написал журналист. – Но такие назначения – это начало конца прокуратуры как правоохранительного органа и ее руководителя, который несет ответственность как за работу органа в целом, так и своих подчиненных".