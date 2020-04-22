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22 апреля 2020, среда, 17:06 934
Общество 2020-04-22T17:06:12+03:00
Українські Новини
Полиция готовит расследование о пытках младенцев на съемках фильма "Дау. Дегенерация"

Полиция готовит расследование о пытках младенцев на съемках фильма "Дау. Дегенерация"

Ольга Фандорина
Дети, Пытки, Фильм, Пытки детей
Кадр из фильма. Фото: facebook.com/KulebaMykola
Кадр из фильма. Фото: facebook.com/KulebaMykola

Прокуратура открыла уголовное производство относительно возможных пыток несовершеннолетних во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины)", - сказано в нем.

По результатам анализа данных из сети Интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" на территории города Харькова.

По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий.

Кроме того, с обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующей культ насилия и жестокости или дискриминации.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора начал расследовать пытки в исправительной колонии в Харькове.

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