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13 января 2020, понедельник, 12:49 28
Силовые структуры 2020-01-13T12:50:03+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора начал расследовать пытки в исправительной колонии в Харькове

Офис генпрокурора начал расследовать пытки в исправительной колонии в Харькове

Валерия Драгомирова
Офис Генпрокурора, Алексеевская исправительная колония, Пытки, Харьков
Колючая проволока. Фото: pixabay
Колючая проволока. Фото: pixabay

Офис Генерального прокурора зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам применения пыток в Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Прокурорами Офиса в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование в этих производствах поручено территориальному управлению Госбюро расследований в Полтаве.

Основанием для дела стало заявление представителей общественной организации "Харьковская правозащитная группа", в котором говорится о совершении ряда преступлений должностными лицами Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове.

В частности, в обращении правозащитники указывают на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017-2019 годов с целью запугивания и дискриминации и приводят примеры избиения, удушения, связывания, применение электрического тока и совершения иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных.

Также в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде.

Ход расследования указанных уголовных производств находится на контроле Офиса генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре прокуратура Киевской области сообщала, что Администрация Бориспольской исправительной колонии №119 удерживала отбывшего наказание заключенного сверх срока.

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