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22 апреля 2020, среда, 14:41 597
Экономика 2020-04-22T14:42:09+03:00
Українські Новини
Украина компенсирует 70% стоимости отечественной техники

Украина компенсирует 70% стоимости отечественной техники

Елизавета Кесельман
Кабмин, Компенсация, Сельское хозяйство, Отечественная техника, Сельская техника, сельскохозяйственные кооперативы
Сельская техника. Трактор. Фото: pixabay
Сельская техника. Трактор. Фото: pixabay

Кабинет Министров предусмотрел компенсацию сельскохозяйственным кооперативам 70% приобретенной ими техники и оборудования отечественного производства.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Фермерским хозяйствам предоставляется поддержка по новым направлениям, в том числе, дотация на содержание от 5 коров молочного направления, возмещение сельскохозяйственным кооперативам 70% стоимости приобретенной техники отечественного производства и оборудования", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Данные изменения вносятся в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки развития фермерских хозяйств.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что этим проектом исключается дополнительная финподдержка в виде доплаты в пользу застрахованных лиц на уплату единого взноса на общеобязательное страхование для фермеров.

Однако, согласно законодательству, члены фермерских хозяйств являются застрахованными лицами, поэтому она попросила не исключать такую поддержку.

Кабмин принял соответствующее постановление с однодневной доработкой замечаний.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициировало выделение 5 тыс. гривен дотации семейным фермам на содержание ими каждой коровы.

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