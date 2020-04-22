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22 апреля 2020, среда, 21:00 3064
Общество 2020-04-22T21:00:01+03:00
Українські Новини
Ночью снова похолодает до -5. Прогноз погоды на 23 апреля

Ночью снова похолодает до -5. Прогноз погоды на 23 апреля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Весна. Фото:
Весна. Фото: "Житомир.инфо"

23 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +11…+16 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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