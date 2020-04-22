Ночью снова похолодает до -5. Прогноз погоды на 23 апреля

23 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса, днем +14…+16 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +14…+19 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +14…+16 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +13…+15 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +14…+16 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +11…+16 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов. Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды. Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.