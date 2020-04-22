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  • "Ложь и манипуляция коррупционера". В "Укрлендфарминг" Бахматюка ответили на заявления Шабунина
22 апреля 2020, среда, 11:31 1066
Экономика 2020-04-22T11:54:24+03:00
Українські Новини
"Ложь и манипуляция коррупционера". В "Укрлендфарминг" Бахматюка ответили на заявления Шабунина

"Ложь и манипуляция коррупционера". В "Укрлендфарминг" Бахматюка ответили на заявления Шабунина

Ирина Дорофейчук
VAB Банк, Бахматюк, НАБУ, ВиЭйБи Банк, Укрлендфарминг, Шабунин
Виталий Шабунин. Фото: 24 канал
Виталий Шабунин. Фото: 24 канал

В агрохолдинге Олега Бахматюка отреагировали на заявления руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина о предложении бизнесмена вернуть государству 8 млрд долгов банков.

Так 21 апреля этого года в эфире  "24 канала" руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, который является подозреваемым по делу о хищении 133 млн долларов грантовых средств на лечение больных ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярию, заявил, что предложение Олега Бахматюка по урегулированию задолженности "ВиЭйБи Банка" и выплате государству 8 млрд грн будто бы было сделано под давлением следствия. "Например, дело Бахматюка, который является экс-собственником VAB Банка и скрывается за границей. Сейчас, когда его почти догнали, он готов отдать 8 млрд в бюджет, лишь бы не сесть", - сказал Шабунин.

"Хотим напомнить человеку, который является подозреваемым в краже помощи больным, что впервые предложение по выплате государству 8 млрд грн долгов банков, возникших в результате крупного банковского кризиса 2014-2015 годов, было сделано Олегом Бахматюком еще 2 года назад, когда не было никакого преследования нашего акционера со стороны НАБУ. Поэтому такое заявление является не более, чем грубой манипуляцией и банальной местью обычного коррупционера, который скрывается за маской "борца с коррупцией", - заявили в агрохолдинге.

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