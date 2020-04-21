Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр

Сегодня на Радио "Свобода" вышло интервью Александра Ярославского, в котором бизнесмен рассказал о борьбе с коронавирусом на Харьковщине. Как известно, владелец и президент DCH был одним из участников встречи в Офисе Президента 19 марта, когда обсуждалось участие крупного бизнеса в противодействии пандемии.

Александр Ярославский поблагодарил Президента Украины за организацию этого совещания: "Я думаю, глав администраций ему не было смысла специально собирать. А мы (бизнесмены) редко бываем у президента, он собрал нас, чтобы задействовать в этой борьбе с коронавирусом". На предположение журналистки, что "области отдали на откуп" Александр Ярославский ответил: "Какой откуп, если такая беда". А на ее вопрос "есть ли у нас государство?" он ответил "Бизнес, как оказалось, у нас точно есть".

Бизнесмен рассказал, что еще до начала эпидемии в Украине он получил тревожное сообщение от своего друга, китайского миллиардера Джека Ма. Потом благодаря ему же узнал, чем ПЦР-тесты отличаются от экспресс-тестов, а затем и смог организовать поставкув нашу страну высокоточных лабораторных тест-систем. Как известно, 50 тыс. ПЦР-тестов Джек Ма передал Украине в дар после разговора с Ярославским, после чего Александр Ярославский купил за свои деньги еще 100 тыс. ПЦР-тестов по $8,5 за единицу.И дополнительно организовал закупку реагентов для всех этих тест-систем. "Без них бы мы тесты на заборах расклеивали", - сказал он.

Характеризуя положение дел на Харьковщине. бизнесмен подчеркнул: "Буду говорить как харьковчанин – конкретно.Я готов себя сравнивать с трактором ХТЗ, потому что мы выпускаем отличные тракторы.Я не отвечаю за Харьковщину, я отвечаю за то, за что я как гражданин взялся. То есть отвечаю за то, чтобы все было хорошо.Я на стороне порядка и дисциплины".

Александр Ярославский так прокомментировал свое взаимодействие с органами власти "Система отработана: власть быстро организовалась, убедила людей, что надо позаботиться о себе, не гулять без дела, а люди у нас дисциплинированные. Я с мэром на контакте круглые сутки.В области, я так понимаю меньше вопросов, но мы регулярно созваниваемся. Губернатор классный парень. Никогда не бывает без шероховатостей, чик-чик-чик все стало на свои места и погнали. Это не то время, когда надо сидеть и дуться друг на друга. Надо работать". А обсуждая совместную с харьковским мэром акцию раздачи продуктовых и лекарственных наборов, бизнесмен напомнил о том, как в свое время власть и бизнес боролись за право проводить матчи Евро-2012 и проводили этот турнир. "Люди нас знают. Знают, что, когда взялись за "Металлист", порвали всех в футболе. Взялись за Евро-2012 – победили.Они знают, что мы победители. То есть, если мы за что-то беремся, то это 100% успех. Люди знают, что Саша и Геша (Геннадий Кернес) — все в полном порядке. Ну, и Алеша (Кучер), конечно. Людям нужна уверенность", - сказал Ярославский.

Отдельно Александр Ярославский рассказал о своей идее создать всеукраинский центр вирусологии в рамках создаваемого сейчас технопарка "Экополис ХТЗ": "Пришла идея создать центр для борьбы с такими эпидемиями. Я даю деньги. Мэр выразил поддержку, что он будет помогать. Центр будет создан на базе клиники завода ХТЗ, потому что там есть помещение 6 тыскв. м. Мы купим современнейшее оборудование". Бизнесмен пригласил в Харьков ведущих украинских ученых-вирусологов и пообещал наградуза изобретение вакцины против коронавируса: "Я не могу дать больше, чем президент, это нетактично. Я не могу дать столько, сколько дал президент, это тоже бестактно. Плюс к тому миллиону, который дает президент Зеленский, я дам миллион минус один доллар — 999 тысяч 999 долларов".

В завершение интервью Ярославский подчеркнул, что остается в Украине и будет прилагать все усилия для борьбы эпидемией. "Я не могу заболеть – кто работать будет, бороться с коронавирусом? И улететь не могу. Аэропорт принадлежит мне, и он закрыт".

Напомним, на днях в Харьков прибыла первая партия медицинского оборудования для вирусологического центра Александра Ярославского.