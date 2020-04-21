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21 апреля 2020, вторник, 17:21 391
Политика 2020-04-21T17:27:58+03:00
Українські Новини
Власть хочет продлить карантин, поскольку не имеет стратегии выхода из кризиса, – Бойко

Власть хочет продлить карантин, поскольку не имеет стратегии выхода из кризиса, – Бойко

Татьяна Зотова
Карантин, Коронавирус, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, Экономический кризис, ОПЗЖ, Covid-19
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что намерение продлить общенациональный карантин продиктовано отсутствием у действующей власти стратегии выхода как из противоэпидемической, так и экономической кризисных ситуаций из-за пандемиии коронавируса COVID-19.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Правительство прячет отсутствие экономической и противоэпидемической стратегии за продолжением карантина, тем временем бизнесы разоряются, люди теряют работу, а семьи беднеют. Нам в очередной раз демонстрируют слайды, где вообще отсутствуют какие-либо расчеты и конкретика по ключевым макропоказателям и отраслям промышленности", - сказал Юрий Бойко.

Политик отметил, что европейские страны давно начали программы по поддержке экономики и уже активно готовятся к выходу из карантина.

"Проводятся массовые тестирования, называются даты открытия школ, определяют, какие бизнесы и когда смогут приступить к работе, в то время как в Украине нет даже точной цифры по количеству безработных. 364 тыс. (безработных), как утверждает официальная статистика, или все-таки около 3 млн, учитывая вернувшихся заробитчан и тех, кто потерял работу из-за карантина?" - отметил Юрий Бойко.

Политик обратил внимание на отсутствии прогнозных данных о потерях в отраслях, наиболее пострадавших от карантинных мер.

"До сих пор нет информации о потерях, которые понесли такие сектора экономики, как транспорт, гостиничный и туристический бизнес, сфера услуг и т.д. Нет ответа, как власть планирует восстанавливать работу индустриального сектора. Под ударом оказалась обрабатывающая промышленность, строительство. Что будет с сельским хозяйством, какой мы ожидаем урожай? Кто-то проанализировал влияние засухи, обмеление рек? Все, на что оказалась способна власть, – это отдать 144 млрд (гривен) на выплату по внешним долгам и распродать землю ради транша в 8 млрд (долларов) от МВФ", - подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ. 

Он также акцентировал на важности продолжения мирного процесса, по которому власть также молчит.

"Снятие блокады с Донбасса, активизация переговоров со всеми сторонами конфликта - это единственный способ вернуть мирным путем наши территории и активизировать экономику, запустив промышленность восточного региона и вернув традиционные рынки для наших товаропроизводителей. А главное – вернуть наших граждан и остановить гибель людей. Этот вопрос, такой же первостепенный, как борьба с эпидемией, – ключевой для нашей политической силы", - сказал оппозиционный политик.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила экономическую программу, направленную на преодоление бедности и поддержку национальной экономики. Мы также предложили план решительных антикризисных мер. И принять его необходимо уже в ближайшие недели, иначе все обернется катастрофическими последствиями и для бюджета, и для социально-экономической ситуации в целом", - резюмировал Юрий Бойко.

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