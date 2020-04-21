Предприятие Олега Бахматюка передало продуктовые наборы к Пасхе малообеспеченным и старшим жителям сел трех областей

ООО "Агрокомпания Прикарпатье", входящее в состав группы компаний "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, передало подарки к Пасхальным праздникам малообеспеченным семьям и пожилым людям.

Подарки к Пасхальным праздникам жителям сел в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях собрали и передали аграрии из ООО "Агрокомпания Прикарпатье", входящего в состав группы компаний "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работники компании проведали своих арендодателей во всех селах, где ведет производственную деятельность предприятие.

Как сообщили в "Агрокомпании Прикарпатье", подарки к Пасхе они собирают уже не первый год, это уже стало традицией. Основное внимание уделяется поддержке малообеспеченным семьям и людям старшего возраста, которым в этом году собрали и передали продуктовые наборы.

"Для нас это не только возможность поздравить людей с праздниками, а и возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи, в эти непростые времена", - рассказывает директор предприятия Галина Иванчук.

Напомним, что в конце марта этого года ООО "Агрокомпания Прикарпатье" оказало помощь Областному клиническому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф для приобретения защитных костюмов для всех бригад скорой помощи в области, помогла Городенковской центральной районной больнице и Монастыриской районной больнице в Тернопольской области с приобретением аппаратов искусственной вентиляции легких, а для Чемеровецкой районной больницы в Хмельницкой области закупили 4 ультразвуковых ингалятора. Предприятие входит в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка.