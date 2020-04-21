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  • Министр инфраструктуры Криклий построил коррупционную схему в порту "Южный", - Дубинский
21 апреля 2020, вторник, 12:01 741
Политика 2020-04-21T12:01:01+03:00
Українські Новини
Министр инфраструктуры Криклий построил коррупционную схему в порту "Южный", - Дубинский

Министр инфраструктуры Криклий построил коррупционную схему в порту "Южный", - Дубинский

Сергей Паламаренко
Порт, Инфраструктура, Ахметов, Дубинский, Криклий
Владислав Криклий. Фото: dubinsky.pro
Владислав Криклий. Фото: dubinsky.pro

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщает, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сменил руководства государственного порта "Южный" в интересах Рината Ахметова.

"В начале ноября 2019 года министр Владислав Криклий внезапно увольняет действующего директора "Южного" Анатолия Яблуновского и назначает на его место директора Мариупольского порта Александра Олейника - ставленника Александра Смирнова (директор ООО "Портинвест"), который является смотрящим от Ахметова за портовой отраслью", - пишет Дубинский на своем сайте.

По его данным, за короткое время, Олейник организовал работу "Южного" максимально выгодно для "Метинвеста" Ахметова.

"Если при предыдущем руководстве старались соблюдать хоть какой-то баланс между несколькими грузовладельцами "Метинвест", Ferrexpo и более мелкими компаниями. То Олейник первым делом закрыл доступ к причалам для Ferrexpo и снизил ставки для "Метинвеста" (это при высокой цене на руду)", - утверждает нардеп.

Дубинский утверждает, что Криклий разместил своих людей во все инфраструктурные отрасли, людей, которые имеют за спиной целый коррупционный список дел.

"А значит налаживает схемы дальнейшего хищения бюджетных денег", - заключил депутат.

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