"Дарница" формирует стратегический запас сырья для производства критически важных лекарств

Фармацевтическая компания "Дарница" имеет достаточный запас препаратов, которые могут применяться при лечении тяжелых и критических пациентов, инфицированных вирусом SARS-CoV-2. По оценкам врачей, пациентам с COVID-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ и находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, может потребоваться до 50 различных лекарственных средств.

Председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив подчеркнул, что "Дарница" также формирует запасы сырья для обеспечения производства необходимых лекарств в дальнейшем.

"В Украине должен быть стратегический запас лекарств. Речь идет о седативных средствах, анестетиках, препаратах для реанимации, миорелаксантах и антибиотиках. Продуктовый портфель "Дарницы" включает значительную часть лекарственных средств, которые могут применяться при неотложных состояниях, в частности, в случаях COVID-19. Мы оцениваем, что их запасов достаточно на срок от двух до четырех месяцев. Также мы формируем запасы сырья, чтобы обеспечить производство препаратов в соответствии с потребностями системы здравоохранения", - отметил Шимкив.

Шимкив напомнил, что препараты "Дарницы" также входят в утвержденный в марте Кабмином перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения COVID-19.

"Дарница" производит и другие лекарственные средства, не входящие в утвержденный правительством перечень, но в которых может возникнуть необходимость в критических ситуациях», - добавил он.

Напомним, из-за роста числа инфицированных в странах ЕС, Еврокомиссия серьезно оценивает угрозу дефицита медикаментов для лечения больных с COVID-19.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания "Дарница" получила государственную регистрацию на субстанцию ​​гидроксихлорохина, который включен в национальный протокол лечения коронавирусной инфекции как препарат экспериментальной терапии. Компания также продолжает процесс необходимых действий для начала производства готового лекарственного средства.

Кроме того, "Дарница" изменила планы производства, чтобы увеличить выпуск противовирусного препарата "Иммустат" и жаропонижающего средства "Парацетамол-Дарница", которые могут применяться в условиях эпидемий вирусных заболеваний. Так, "Дарница" направила в аптеки дополнительные 100 тысяч упаковок "Иммустата" и выпустит в течение апреля 1,6 млн упаковок "Парацетамола-Дарница".

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.