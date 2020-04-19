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19 апреля 2020, воскресенье, 15:45 691
Политика 2020-04-19T15:57:44+03:00
Українські Новини
Билецкий предложил ДСНС добровольцев для тушения лесных пожаров, - видео

Билецкий предложил ДСНС добровольцев для тушения лесных пожаров, - видео

Елена Новикова
Пожары в Житомирской области. Фото: Нацкорпус
Пожары в Житомирской области. Фото: Нацкорпус

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий обратился к Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и призвал создать отряды из добровольцев для тушения пожаров в Житомирской области. Политик подчеркнул – ветераны, молодежь и участники проекта "НК Волонтеры" готовы присоединиться к борьбе с огнем немедленно.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" сообщил на своем Youtube-канале.

Вместе с представителями Нацкорпуса Билецкий посетил поселки Магдин и Личманы в Житомирской области, пострадавшие от пожаров больше всего. Политик показал ужасные кадры полностью уничтоженных домов. Местным жителям, многие из которых потеряли жилье, волонтеры Нацкорпуса раздали продуктовые наборы.

Андрей БилецкийАндрей Билецкий с предтавителями Нацкорпуса раздали пострадавшим продуктовые наборы. Фото: Нацкорпус

Пожары в Житомирской области. Фото: НацкорпусПожары в Житомирской области. Фото: Нацкорпус

 

"За три дня пожаров здесь, на Житомирщине, сгорело около 6 га леса, 7 населенных пунктов и 39 домов. В частности, в селе Личманы, где более 30 домов уничтожены. Сотни людей отселены, поэтому мы привезли питьевую воду и продукты. Село Магдин также выгорело полностью – ни одного человека нет. Нашли обгоревших животных. Пожарные, безусловно, герои в этой ситуации. Они частично ликвидировали пожар. Хотя примерно в километре находится еще один крупнейший очаг", – рассказал Андрей Билецкий.

Последствия пожаров в Житомирской областиПоследствия пожаров в Житомирской области. Фото: Нацкорпус

Последствия пожаров. Фото: из открытых источниковПоследствия пожаров. Фото: Нацкорпус

По словам политика, несмотря на непрерывную работу спасателей, рук для тушения огня не хватает. Поэтому представители проекта "НК Волонтеры" готовы предоставить свою помощь – с таким предложением Билецкий официально обратился к ДСНС. Он также добавил, что настоящей причиной поджогов в Житомирской области может быть попытка скрыть незаконную вырубку лесов.

"Рук для борьбы с огнем не хватает, ни чего не хватает. Поэтому в рамках проекта "НК Волонтеры" мы официально обращаемся к ДСНС с предложением создать добровольческие отряды из ветеранов, молодежи и волонтеров. Сейчас важно бросить все силы на борьбу с огнем, потому что сотни людей могут потерять крышу над головой. Украина может остаться без лесов. Хуже всего, что лесные пожары – это следствие коррупции. Так пытаются скрыть незаконную вырубку лесов. В этом году такие искусственные пожары просто вышли из-под контроля", – заявил Андрей Билецкий.

Пожары. Фото: из открытых источниковПожары. Фото: Нацкорпус

Пожары в Житомирской области. Фото: НацкорпусПожары в Житомирской области. Фото: Нацкорпус

Дым от пожаров в Житомирской области. Фото: НацкорпусДым от пожаров в Житомирской области. Фото: Нацкорпус

Отметим, по состоянию на 19 апреля в Житомирской области остается 4 очага огня – к их тушению привлечена авиация. По последним данным, из-за пожара потеряли дома 48 жителей Овручского района. Людей временно эвакуировали в соседнее село.

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