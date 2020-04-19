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19 апреля 2020, воскресенье, 04:00 84 Карта
Жизнь 2020-04-19T04:00:01+03:00
Українські Новини
Небольшие дожди и заморозки. Какой будет погода на Пасху

Небольшие дожди и заморозки. Какой будет погода на Пасху

Валерия Драгомирова
Погода, Дожди, Заморозки, Прогноз погоды, Погода на Пасху
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

В воскресенье, на Пасху, возможны небольшие дожди и заморозки ночью. Днем температура воздуха +9 +16 градусов. 

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. 

"На Пасху, 19 апреля, дожди, хотя и небольшие, возможны в северных областях Украины, а также в Одесской области и в Приазовье. Речь не идет о ливнях или обильных осадках, но у нас сейчас каждая капля - на вес золота", - написала синоптик.

Температура воздуха пасхальной ночью в Украине + 1 + 6 градусов, местами, кроме юга, заморозки 0-3 градуса, днем в воскресенье + 12 + 16 градусов, в северных областях немного свежее + 9 + 13 градусов.

По словам синоптика, ветер будет умеренным.

"В Киеве ветер остается северо-западным, западным, небольшим. И шанс изменения его направления на юго-западный не раньше 25 апреля. Небольшой, да еще и местами, дождь возможен в столице завтра днем. Благодарны будем каждой капли. Ближайшей ночью в Киеве около + 3 градусов, возможны заморозки 0-2 градуса, днем +10 + 12 градусов", - написала Диденко.

Погода на Пасху. Карта: Facebook/Наталья ДиденкоПогода на Пасху. Карта: Facebook/Наталья Диденко



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