Директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" пытался незаконно приобрести защитные костюмы для врачей

Государственное предприятие (ГП) "Медицинские закупки Украины", согласовывая закупку защитных костюмов для медиков, медлит с предоставлением Министерству здравоохранения (Минздрав) необходимых документов, подтверждающих их качество.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН, ссылаясь на письмо заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой в адрес ГП.

Соответствующие документы в Минздраве требовали еще в феврале.

"Не предоставлена ​​информация относительно технических требований к костюмам биологической защиты, которые планируется закупить, с целью проверки надлежащего качества продукции, что позволит обеспечить надежную защиту врачей и других работников от коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в письме.

Учитывая это Минздрав отказал госпредприятию в предоставлении согласия на соответствующую закупку, ведь это не предусмотрено нормами закона.

Более того, в Минздраве отметили, что промедление с подачей документов может привести к инициированию служебного расследования в отношении должностных лиц или к обращению в полицию.

Напомним, в конце марта тогдашний министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации в ГП "Медицинские закупки Украины". Как отмечали в Минздраве, такое поручение дано после публикации генерального директора Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом.