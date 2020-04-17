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17 апреля 2020, пятница, 19:43 900 Документ
Медицина 2020-04-17T19:57:02+03:00
Українські Новини
Директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" пытался незаконно приобрести защитные костюмы для врачей

Директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" пытался незаконно приобрести защитные костюмы для врачей

Петр Стуженко
Минздрав Украины, Средства индивидуальной защиты, Медицинские закупки Украины, СИЗ
Средства индивидуальной защиты (иллюстрация). Фото: reuters.com
Средства индивидуальной защиты (иллюстрация). Фото: reuters.com

Государственное предприятие (ГП) "Медицинские закупки Украины", согласовывая закупку защитных костюмов для медиков, медлит с предоставлением Министерству здравоохранения (Минздрав) необходимых документов, подтверждающих их качество.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН, ссылаясь на письмо заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой в адрес ГП.

Соответствующие документы в Минздраве требовали еще в феврале.

"Не предоставлена ​​информация относительно технических требований к костюмам биологической защиты, которые планируется закупить, с целью проверки надлежащего качества продукции, что позволит обеспечить надежную защиту врачей и других работников от коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в письме.

Учитывая это Минздрав отказал госпредприятию в предоставлении согласия на соответствующую закупку, ведь это не предусмотрено нормами закона.

Более того, в Минздраве отметили, что промедление с подачей документов может привести к инициированию служебного расследования в отношении должностных лиц или к обращению в полицию.

Напомним, в конце марта тогдашний министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации в ГП "Медицинские закупки Украины". Как отмечали в Минздраве, такое поручение дано после публикации генерального директора Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

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