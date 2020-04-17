В Украине две ментальности - волонтеры и мародеры, - Билецкий

Украина - страна волонтеров и мародеров. С одной стороны, власть и олигархический бизнес. С другой, волонтеры, которые сегодня вместе с "Нацкорпусом"помогают малообеспеченным и закладывают фундамент нового государства - солидарного и сильного. Это - две ментальности, которые не могут сосуществовать.

Об этом глава политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий рассказал на своем Youtube-канале.

По словам политика, "Национальный Корпус"уже привлек около 4 тыс. волонтеров по всей Украине для помощи пенсионерам и малообеспеченным семьям в период карантина. Активисты работают на регулярной основе посменно, доставляя продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты. Андрей Билецкий подчеркнул, что вместе с волонтерами социальную помощь развозят все представители политсилы и лидеры партии.

"Сегодня распространяем наборы для малоимущих. Сейчас у нас 4000 волонтеров по Украине. Мы говорили нашим волонтерам, что они будут участвовать в дезинфекции, помогать инфекционным больницам, разносить социальную помощь. Мы говорили: вы будете рисковать, ведь придется частично нарушать карантин. Но все лидеры "Национального Корпуса"выделяют дни и занимаются точно такой же работой", - заявил Билецкий.

Политик добавил, что за полторы недели только в Киеве за помощью к волонтерам "Национального Корпуса"обратилось до 5 тыс. граждан. По словам волонтеров, речь идет не только о людях пожилого возраста, но также об одиноких матерях и людях с инвалидностью.

"За полторы недели обратилось в 5 тыс. человек, которые просят о помощи. Это люди, которых предварительно не было в списках волонтеров. И речь идет не только о пенсионерах. Также одинокие мамы, дети с инвалидностью. Через месяц эта цифра может быть 20 тыс. только в одном районе. В стране такое время, что никто не рассчитывает на государство", - рассказали волонтеры Нацкорпуса.

Отметим, узнать больше о проекте "НК Волонтеры", приобщиться или обратиться за помощью можно по телефону: +38 (095) 002 30 49. Желающие стать волонтером также могут заполнить анкету по ссылке.