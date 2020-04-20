Обливной понедельник-2020: обряды и традиции дня

Сегодня, 20 апреля, после одного из важнейших религиозных праздников для православных христиан - Пасхи, отмечают Обливной понедельник. Українські Новини расскажут о традициях и обрядах дня.

Так, Пасха заканчивает Страстную неделю. А следующую неделю после Пасхи называют Светлой седмицей, и открывает ее Обливной понедельник, который считается одним из самых веселых праздников.

Согласно поверьям, в этот день вода имеет особые целебные свойства, а если облить ею девушку, она обязательно выйдет замуж за своего возлюбленного.

Поэтому издавна парни в Обливной понедельник окропляли девушек водой, и даже получали за это писанки. А позором для девушки было в этот день вернуться домой полностью сухой. Также наши предки верили, что парень, который обливает девушку, таким образом заявляет о своих серьезных намерениях.

Кроме того, в этот день парни приходили в дом своей возлюбленной и просили ее родителей, чтобы та вышла на улицу. Для родителей такой визит означал шанс выдать свою дочь замуж.

Писанки парням девушки дарили не только в качестве благодарности за обливание, но и иногда как откуп от него.

Для парней Светлый понедельник - единственный день, когда они могут бить в церковные колокола.

Наши предки в Пасхальный понедельник также ходили в гости к своим друзьям и брали в качестве презента с собой праздничный кулич и писанки. А хозяева дома, которые принимали гостей, должны были ответить им тем же. Однако в Светлый понедельник в 2020 году стоит отказаться от затеи идти в гости или принимать их, поскольку нарушение правил карантина может привести к необратимым последствиям.

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