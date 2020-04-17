Вместо Кубракова руководить "Укравтодором" будет глава "картеля" Сиротинский, – СМИ

Глава Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ), которую также называют "дорожным картелем" - Тарас Сиротинский - может уже в мае возглавить "Укравтодор" вместо нынешнего руководителя Александра Кубракова.

Об этом со ссылкой на блог редактора издания "Наші гроші" Юрия Николова написало Дело.ua.

Сиротинский недавно стал одним из 7 внештатных советников премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам Николова, Сиротинский займет место советника, который до недавнего времени отвечал за медиа-сопровождение проекта "Большое строительство".

Сиротинского называют главой "дорожного картеля" - группы компаний, которые почти монопольно выигрывают большинство тендеров на строительство дорог национального значения. В НАДУ входят, например, "Автомагистраль-Південь", "Онур Конструкцион Интернешнл", "Ростдорстрой", "Техно-Буд-Центр", "Транс лайн групп", "Дорожное строительство "Альтком", "Автодор", "Дрог-Буд Украина".

По данным "Наших грошей", фирма "Дрог-Буд Украина", в которой работает Сиротинский, выиграла тендеров на дорожное строительство на 297 млн гривен, большинство из этой суммы компания получила от Службы автомобильных дорог в Львовской области, которую в 2010-2012 годах возглавлял Сиротинский.

"Наші гроші" отметили, что Сиротинский особенно активно выступает за сохранение ряда дискриминационных требований "Укравтодора", которые помогают компаниям "картеля" получать дополнительную прибыль. Среди них - наличие опыта выполнения аналогичных работ на ту же сумму, на которую претендует участник тендера, для той же категории дорог. Утвердить соответствующие методические рекомендации Министерство экономического развития сможет после 19 апреля.

Назначение Сиротинского случилось одновременно с усилением влияния Шмыгаля на "Укравтодор", отметили "Наші гроші". В частности, правительство 1 апреля внесло изменения порядок назначения главы агентства и его замов. Теперь Кабинет Министров Украины самостоятельно может назначать главу автодора, а заместителей премьер вообще может определять единолично.

По мнению Юрия Николова, назначение Сиротинского советником - это первый шаг к отстранению от управления "Укравтодором" его нынешнего главы Александра Кубракова. "У Кубракова якобы в мае заканчивается испытательный срок, и встанет вопрос продления контракта. Тогда можно будет его выгнать и повесить на него какой-нибудь тактический факап с любой дороги", - отметил журналист. Именно для этого случая якобы и был подготовлен сценарий с расширением полномочий Кабмина в "Укравтодоре".

По его словам, Сиротинский ближе Шмыгалю, чем Кубраков и другие выходцы из организации BRDO предыдущего премьера Алексея Гончарука.

"В отличии от мальчиков-тусосвщиков эти мужчины (Сиротинский и Шмыгаль) давно делали карьеру на госслужбе. Когда Шмыгаль в начале 2010-х годов взбирался по (карьерным) ступеням в Львовской облгосадминистрации – Сиротинский возглавлял Львовскую службу автодорог (филиал "Укравтодора")", - отметил Николов.

По его словам, осталось лишь дождаться, пока Кубраков проведет через Минэкономики "заточки" в Методрекомендации для дорожного строительству, а также "проведет по быстрому еще тендеров миллиардов на 30 для "картеля" (да, это вопрос ближайших недель), и после этого он станет окончательно не нужным картелю".