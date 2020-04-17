подписаться на рассылку
27 27.4
29.2 29.86
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • В Минобразования должны заниматься наукой и качеством обучения, а не "осваивать" кредитные средства, - Гаврилечко
17 апреля 2020, пятница, 10:59 600
Кабмин 2020-04-17T10:59:01+03:00
Українські Новини
В Минобразования должны заниматься наукой и качеством обучения, а не "осваивать" кредитные средства, - Гавриле

В Минобразования должны заниматься наукой и качеством обучения, а не "осваивать" кредитные средства, - Гаврилечко

Ирина Дорофейчук
Минобразования, Образование, Наука, Гранты, Совсун, Гаврилечко
Минобразования. Фото: Українське Фото
Минобразования. Фото: Українське Фото

"То, что в Минобразования считают получение кредитов от международных финансовых организации и раздачу грантов одним из главных приоритетов своего ведомства, свидетельствует о недопонимании чиновниками, которые вышли из грантовой среды, своих основных задач." Об этом заявил в комментариях журналистам кандидат наук госуправления, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя слова заместителя министра образования и науки Егора Стадного, о том, что в последние месяцы в ведомстве работают над получением льготного кредита от Всемирного банка, считая это жизненно важным, информирует портал rbc.ua.

"Само название Министерства говорит о том, что там должны заниматься повышением качества науки и образования, а не “перерабатывать” или "осваивать" грантовые и кредитные средства. О кредитах должны беспокоиться Минфин и Минэкономики", - считает эксперт.

Однако, отмечает он, мы все время слышим заявления руководства Минобразования, о деньгах, и гораздо реже о том, над чем они работают, какие программы разрабатывают, что будет делаться для повышения качества образования, как согласовываются школьные программы с тем, что студенты будут изучать в высшей школе. И это не удивительно: мы имеем дело с командой бывшего премьера Алексея Гончарука, которая перешла в новое правительство — это полностью выходцы из грантовой среды и они рассуждают на темы, которые им ближе всего — гранты и кредиты.

"Результат такого подхода продемонстрировали телеуроки, где учителя спокойно помещают белых медведей на Южный полюс, Ивана Грозного отправляют на войну с "ливанским орденом", а Австралию у них омывает Атлантический океан”, - подчеркнул Гаврилечко.

Эксперт предостерег от коммерциализации науки, которую может повлечь использование кредитных средств.

“Гранты и кредиты – абсолютно разные вещи. Гранты – это безвозмездная помощь предоставляемая ученым. А кредитные деньги, которые министерство собирается “переваривать”, нужно отдавать” за счет бюджета. К тому же, полученные кредиты (а МОН - не бизнес-организация, а центральный орган исполнительной власти) – это возможное основание для роста стоимости обучения на коммерческих отделениях государственных ВУЗов”, - считает он.

Как сообщали СМИ, в принятых парламентом изменениях в закон о бюджете на 2020 год, помимо защищенных статей расходов, таких как заработные платы и стипендии, сохранены 1 млрд гривен субвенции на Новую украинскую школу и почти 300 млн гривен для Национального фонда исследований.

Также полностью сохранено конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования. Заместитель министра образования и науки Егор Стадный отмечает, что Министерство стремится скорее завершить формальные процедуры и в течение 2020 года подписать документы для получения кредитных средств от Всемирного банка.

Национальный фонд исследований был создан Кабинетом министров 4 июля 2018 года. Средства Фонда формируются за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в частности, и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством грантовых средств.

Егор Стадный до прихода в министерство в 2019 году работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун на грантовые деньги.

Больше новостей о: Минобразования Образование Наука Гранты Совсун Гаврилечко

Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и ...
Нужен ли "патріотично налаштований привид" в школь...
Финансирование Минобразования хотят урезать почти ...
Журналистам предоставят гранты ЕС для расследовани...
В Украине за день 500 новых случаев коронавируса. Всего уже 4,6 тыс. зараженных
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму почти в 3,5 раза
Новости
Дышать станет легче: прогноз загрязнения воздуха в Киеве на неделю 11:12 Инфографика
Рубль немного "просел" в конце недели. Курс российской нацвалюты на 17 апреля 11:12
Минздрав планирует чаще тестировать медиков на коронавирус 11:05
В Минобразования должны заниматься наукой и качеством обучения, а не "осваивать" кредитные средства, - Гаврилечко 10:59
Из-за коронавируса экономика Китая рекордно обвалилась впервые с 1992 года 10:57
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 05:20
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
больше новостей
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Полтавская область лидирует по обеспеченности населения аппаратами ИВЛ, – СМИ 17:20
Чорновол "полностью свободна": суд не избрал ей меру пресечения 11:50
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ 11:44
больше новостей
В мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. Данные на 17 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok