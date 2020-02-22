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22 февраля 2020, суббота, 21:49 25
Происшествия 2020-02-22T21:49:08+02:00
Українські Новини
Под Херсоном на АЗС прогремел взрыв: есть пострадавшие

Под Херсоном на АЗС прогремел взрыв: есть пострадавшие

Надежда Комендантова
Взрыв, АЗС, Заправка, пострадавшие
Фото: FB С.ЧЕРНОГО
Фото: FB С.ЧЕРНОГО

В Великоалександровском районе (Херсонская обл.) произошел взрыв емкости на АЗС, в результате инцидента пострадали двое сотрудников станции.

Об этом сообщил начальник управления по Управление ДСНС Украины в Херсонской области Сергей Черный в Facebook

Взрыв произошел днем ​​в субботу на ул. Производственной.

"Пожарные установили, что взорвалась емкость 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. Для охлаждения емкости спасательные подразделения осуществили ее проливку," - сообщил Черный.

Во время взрыва пострадали двое сотрудников АЗС. Один из них (34-летний мужчина) был доставлен в Великоалександровскую ЦРБ с ожогами лица и рук третьей степени, другой получил легкие ожоги лица и рук второй степени, однако от госпитализации отказался.

Фото: FB С.ЧЕРНОГОФото: FB С.ЧЕРНОГО

По данным Черного, АЗС расположена на безопасном расстоянии от жилых домов, жители населенного пункта не пострадали.

Причина взрыва устанавливается.

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