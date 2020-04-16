Введение пошлин на импорт полиэтилена и ПВХ противоречит национальным интересам – СМИ

В ближайшие дни в рамках специального расследования, инициированного ООО "Карпатнефтехим" (Калуш, Ивано-Франковская обл.), могут быть введены предварительные меры в виде ввозной пошлины на ряд товаров, в т.ч. на полиэтилен и поливинилхлорид (ПВХ).

Аналитики усматривают в этих действиях не что иное, как попытку ООО "Карпатнефтехим" закрыть импорт полиэтилена и ПВХ в ущерб национальным интересам, пишет информагентство "Гал-Инфо".

Позиция ООО "Карпатнефтехим" основывается на принципах государственного протекционизма. Гендиректор предприятия Ярема Рудик не скрывает, что он провел встречи с представителями министерств, и у правительства есть понимание ситуации.

Представители калушского предприятия подтверждают, что получают максимальную поддержку со стороны МЭРТ, а процесс в целом складывается в пользу жалобщика. Расследование движется чрезвычайно ускоренными темпами для исключения бюрократических проволочек со стороны конкурентов.

Как сообщил источник, со стороны МЭРТ есть подтверждение готовности защищать ООО "Карпатнефтехим" комплексно. Попытки подорвать позицию ООО "Карпатнефтехим" были купированы очень своевременными запросами со стороны МЭРТ в адрес конкурентов. В самом МЭРТ не скрывают, что запросы действительно были разосланы с некоторым опережением, несмотря на жалобы участников о нарушении их интересов.

На рынке все чаще звучат призывы в адрес МЭРТ воздержаться от административного передела рынка.

Предприятие также задействовало административную поддержку на местах. Городской совет Калуша поддержал инициативу ключевого нефтехимического производителя в стране. За последние три месяца депутаты горсовета неоднократно официально обращались к президенту и правительству с просьбами защитить ООО "Карпатнефтехим".

Другие участники рынка уверены: в случае применения каких-либо защитных мер в отношении импорта полиэтилена или ПВХ экономика сразу нескольких отраслей окажется под угрозой. Речь идет о производителях полиэтиленовой пленки, ПВХ труб, обоев, пластиковых окон, кабельной продукции и т.п.

Важной проблемой они видят отсутствие на ООО "Карпатнефтехим" производства значительной части продукции, которая попала под расследование МЭРТ (что обозначено в неконфиденциальных версиях замечаний других участников рынка).

Данная позиция нашла понимание в МЭРТ, однако, по мнению участников расследования, объединение совершенно различных товаров (например, бакалейных пакетов и труб, строительных профилей) в одну группу не представляется возможным.

Кроме того, из 75 иностранных компаний, упомянутых в заявлении ООО "Карпатнефтехим" в качестве производителей полиэтилена, на самом деле таковыми являются лишь 27; а из 33 заявленных производителей ПВХ таковым являются лишь 18. Участники расследования усматривают в этом несоответствии желание ООО "Карпатнефтехим" ввести МЭРТ в заблуждение.

ООО "Карпатнефтехим" в материалах дела неоднократно ссылается на сокращение объемов производства и продажи товаров. Но при более детальном рассмотрении ситуации оказывается, что указанные предприятием периоды сокращения объемов имеют сезонный характер и характерны для всей отрасли (а не только для заявителя). Кроме того, существенное сокращение объемов производства также было вызвано пожаром, произошедшем на предприятии в январе 2019 года вследствие нарушения техники безопасности.

В целом, по мнению участников рынка, в заявлении ООО "Карпатнефтехим" содержится более двадцати спорных тезисов.

Аналитики рынка уверены: один производитель (пусть даже крупный) не может получать безусловную поддержку государства в ущерб позициям смежных отраслей.

Что касается рыночной ситуации, то, по данным агентства "Маркет Репорт", за прошлый год импорт полиэтилена на украинский рынок вырос на 10% и составил 268,7 тыс. т (что в общем не так и много для этого рынка). А в январе 2020 года суммарный объем импорта полиэтилена снизился по сравнению с январем 2019-го на 8% и составил 19,4 тыс. т, что вполне можно рассматривать как один из факторов саморегуляции рынка, которому не нужны заградительные меры. Судя по данным цифрам и с учетом мировой статистики, украинскому рынку еще очень далеко до насыщения.

Справка. ООО "Карпатнефтехим" – одно из крупнейших и наиболее хорошо технически оснащенных нефтехимических предприятий Восточной Европы. Специализируется на выпуске этилена, полиэтилена, хлорвинила и каустической соды, монополист по некоторым товарным группам. По состоянию на сейчас предприятие способно ежегодно производить 300 тыс. т поливинилхлорида, 200 тыс. т каустической соды, около 180 тыс. т хлора, а также 250 тыс. т этилена и 100 тыс. т полиэтилена. В 2017 году завод возобновил производство после длительного простоя.

До 2017 года предприятие принадлежало группе "Лукойл" (РФ).

Как сообщал "Zaxid.net", в 2017 году Львовский суд не разрешил российской группе "Лукойл" приватизировать мощности химического предприятия в Калуше.

В феврале 2017 года российский "Лукойл" провел сделку по продаже 100% доли владения в компании LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежал завод.

До 50% акций приобрела компания Techinservice LTD, зарегистрированная в Великобритании, директором которой является гражданин Украины Игорь Шуцкий. В интервью "Украинской правде" Игорь Коломойский подтвердил , что владеет "Техинсервисом" вместе с народным депутатом от "Народного фронта" Андреем Иванчуком.

Вторым владельцем – более 50% в "Карпатнафтохиме" через кипрскую Xedrian Holding Ltd – стал Ильхам Мамедов (многолетний функционер группы компаний "Лукойл" в Украине).

По информации ряда источников, продажа "Лукойлом" компании "Карпатнефтехим" имела формальный характер: фактическим владельцем предприятия по-прежнему остается российский "Лукойл".

В пользу этой версии свидетельствует в частности сумма сделки по продаже предприятия: покупателия заплатили за немногим меньше 50% около $25 млн, т.е. всего 5% реальной стоимости доли. Ведь по словам президента ОАО "Лукойл" Вагита Алекперова, общий объем инвестиций российского гиганта в ООО "Карпатнефтехим" составил около $1 млрд.

При этом ООО "Карпатнефтехим" закупает сырье в РФ, получая на него государственные дотации со стороны Украины, которые закреплены законодательно. Кабинет министров постановлением №299 от 26 апреля 2017 установил для "Карпатнефтехима" ежегодные квоты на безакцизный ввоз и закупку сырья (сжиженного газа, прямогонного бензина, дизельного топлива).