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16 апреля 2020, четверг, 16:23 859
Финансы 2020-04-16T16:34:02+03:00
Українські Новини
Налоговая милиция возместила в госбюджет 330 млн гривен убытков, – ГФС

Налоговая милиция возместила в госбюджет 330 млн гривен убытков, – ГФС

Павел Твердохлиб
Налоговая милиция, Государственная фискальная служба Украины, ГФС Украины
ГФС Украины. Фото: Украинское Фото
ГФС Украины. Фото: Украинское Фото

За 1-й квартал 2020 года налоговая милиция вернула в государственный бюджет 330 млн гривен убытков.

Такое заявление на своем официальном веб-сайте сделала Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

"За 1-й квартал 2020 года в суды направлено 303 уголовных производства, общий размер ущерба, причиненного государственному бюджету, которых составляет почти 465 млн гривен. Благодаря мерам, принятым на этапе досудебного следствия, в бюджет уже возмещено около 330 млн гривен, что составляет 71% от нанесенного преступлениями ущерба", - говорится в сообщении.

По сравнению с 2019 годом, как сообщили в ГФС, эффективность возмещения по уголовным производствах выросла на 20%. В январе-марте прошлого года она составляла 275 млн гривен.

По словам представителей ГФС, эффективность возросла благодаря сосредоточению внимания следователей на расследовании уголовных производств с многомиллионными суммами ущерба и последующим принятием мер для возмещения причиненного бюджету вреда.

Кроме этого, сообщили в ГФС, в направленных в суд в течение 1-го квартала 2020 уголовных производствах арестовано имущества и средств на 3,2 млрд гривен.

"Уровень обеспеченности возмещения причиненного преступлениями ущерба в 7 раз превышает размер причиненного ущерба по таким уголовным производствами", - подытожили в ГФС.

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