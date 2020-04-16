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16 апреля 2020, четверг, 15:58 1647
Бизнес 2020-04-16T16:16:11+03:00
Українські Новини
Корпорация "АТБ" оказалась более мощным ценовым регулятором, чем государство, – эксперты

Корпорация "АТБ" оказалась более мощным ценовым регулятором, чем государство, – эксперты

Павел Твердохлиб
АТБ, Слуга народа, Андрей Блинов, Цены на продукты, АТБ-Маркет, Елена Мошенец
Причины ажиотажа и повышения цен на продукты. Фото: 24tv.ua
Причины ажиотажа и повышения цен на продукты. Фото: 24tv.ua

Корпорация "АТБ" оказалась более эффективным регулятором цен на рынке, а государству нужно вынести уроки из недавних попыток производителей взвинтить цены на волне ажиотажа.

Данное мнение высказали эксперты, опрошенные редакцией информационно-новостного сайта Delo.ua.

Невероятный "карантинный" спрос на продукты питания и товары повседневного потребления продемонстрировал беспомощность государства в вопросах регулирования цен. Когда украинцы буквально смели товары с полок супермаркетов в первые дни карантина, производители предприняли попытку воспользоваться ситуацией и значительно подняли цены. Лишь принципиальная позиция компании "АТБ-Маркет", являющейся крупнейшим оператором рынка и имеющей супермаркеты во всех регионах Украины (на данное время их уже 1 101), смогла оказать регулирующее воздействие на цены и политику поставщиков.

"Показательным стал шаг корпорации "АТБ", которая обнародовала цены от поставщиков, благодаря чему сняла с себя обвинения в преднамеренном увеличении цен в период ажиотажного спроса. Конечные потребители склонны винить в повышении цен торговые сети, не вникая в ценовую политику поставщиков, посредников, логистических компаний и т. д. Открытая коммуникация в таких вопросах противодействует манипуляции и формирует задел доверия на будущее", - прокомментировала позицию сети народный депутат Елена Мошенец (фракция "Слуга народа").

Фото: delo.uaФото: delo.ua

Именно "АТБ" первой адекватно отреагировала на претензии Антимонопольного комитета Украины к розничным сетям по поводу повышения цен. Под прицелом оказались все наиболее заметные участники рынка: Novus, "Ашан", Metro Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", Billa, Varus, "Эко маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт", "АТБ".

Компания "АТБ-Маркет" публично раскрыла и обнародовала на своем сайте и в СМИ ценовые предложения поставщиков - это помогло пояснить причины повышения цен в магазинах. Корпорация "АТБ" смогла аргументированно доказать государственным регуляторам и потребителям, что полки супермаркетов демонстрируют ценовые предложения поставщиков. Ради сохранения доступных цен она раньше всех отказалась от части своей прибыли и снизила торговые наценки, чтобы предложить покупателям доступные цены на критически важные продукты в период турбулентности на рынке.

Фото: censor.net.uaФото: censor.net.ua

"На ситуацию с повышением цен повлияли производители: они на словах уверяли, что не меняли отпускных цен, но, как свидетельствуют факты, повышали расценки. Этому есть неоднократные подтверждения – поставщики продукции поставляли в торговые сети товары по завышенным ценам. На стабилизацию же ситуации имела влияние в том числе и конкуренция торговых сетей между собой. К примеру, позиция корпорации "АТБ" в какой-то степени помогла ей выступить в роли рыночного регулятора. Она сказала другим сетям: на эти товары, которые привлекли к себе внимание потребителей и за которыми пристально следят, мониторят, мы нашли возможность снизить цены - договорились с поставщиками. "АТБ" начала уменьшать цены. Соответственно, и другие торговые сети начали так поступать. Они понимали, что их товар, особенно скоропортящийся, окажется неконкурентным", - сказал финансовый аналитик Андрей Блинов о роли крупнейшего оператора рынка в урегулировании ценовой ситуации.

Ситуация нормализировалась после того, как покупатели увидели привычный ассортимент на полках супермаркетов. Этому помог усиленный режим работы логистических служб. Потребители воочию убедились: коллапса с поставками товаров нет, дефицита нет, цены уже не пугают, а некоторые продукты даже подешевели. Жизнь украинского сетевого ритейла вернулась в привычное русло.

Фото: unian.netФото: unian.net

В то же время опрошенные эксперты отметили, что государственные институты не смогли ничего противопоставить повышению цен, чтобы защитить интересы рядового потребителя,  ведь к этой ситуации Украина пришла с полностью разрушенной системой государственного ценового контроля и регулирования.

Как сообщила нардеп Елена Мошенец, политики сделали из этой ситуации выводы. "Производители и поставщики - это частные предприятия, в ценовую политику которых государство в нормальной ситуации не должно вмешиваться.  Однако в рамках "антивирусных" законодательных изменений предусмотрена административная ответственность, если цены на товары противоэпидемического назначения и товары высокой социальной значимости превышают более чем в 1,2 раза уровень цен, определенный Кабинетом Министров", - подчеркнула парламентарий.

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