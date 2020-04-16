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16 апреля 2020, четверг, 15:31 223 Документ
СМИ 2020-04-16T15:31:01+03:00
Українські Новини
Кабмин должен позволить работать точкам розничной продажи прессы, - НСЖУ

Кабмин должен позволить работать точкам розничной продажи прессы, - НСЖУ

Татьяна Зотова
СМИ, Пресса, Газеты, НСЖУ, Периодика, Шмыгаль
Киоск
Киоск "Пресса". Фото: kievvlast.com.ua

Национальный союз журналистов Украины обратился с официальным письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой посодействовать обеспечению бесперебойного функционирования печатных СМИ в Украине, в частности, работе точек розничной продажи прессы, информирует официальный портал Национального союза.

В НСЖУ регулярно поступают жалобы издателей, доступ граждан к важной информации о карантине и преодоления эпидемии коронавируса существенно сужен из-за закрытия киосков прессы. Телеканалы и интернет-медиа не полностью охватывают аудиторию, которая проживает в регионах, или не в полной мере освещают региональную информацию.

Сейчас приобрести свежий выпуск газеты можно только в отделении "Укрпочты" или некоторых супермаркетах. При этом, охват этих источников дистрибуции составляет около 20% от общей аудитории. Выходом из сложившейся ситуации может стать возобновление работы частных продавцов печатных СМИ.

Владельцы точек розничной продажи прессы и местные власти готовы обеспечить условия для открытия и функционирования таких мест с учетом соблюдения необходимых санитарных и противоэпидемических мероприятий.

С целью обеспечения доступа населения Украина к информации, Национальный союз журналистов Украины призвал внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", а именно добавить "предприятия, которые работают в области средств массовой информации, в частности точки продажи прессы, типографии, редакции, логистические предприятия в сфере доставки бумаги и печатных изданий" в перечень исключений.

Напомним, что еще 27 марта Кабинет министров получил обращение Украинской Ассоциации Медиа Бизнеса, Национального Союза Журналистов Украины, и Ассоциации Независимых Региональных Издателей Украины о неотложных мерах по поддержке информационной безопасности населения Украины в условиях карантина, в котором тоже говорилось о необходимости разрешения на работу киосков прессы.

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