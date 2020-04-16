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  • Президенту предлагают заменить Верланова на человека беглого министра МВД Захарченко, - СМИ
16 апреля 2020, четверг, 14:43 567
Политика 2020-04-16T14:43:41+03:00
Українські Новини
Президенту предлагают заменить Верланова на человека беглого министра МВД Захарченко, - СМИ

Президенту предлагают заменить Верланова на человека беглого министра МВД Захарченко, - СМИ

Анна Рудык
Сергей Верланов Фото: ГНС
Сергей Верланов Фото: ГНС

Министр финансов Сергей Марченко лоббирует назначение на пост главы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Алексея Любченко, ранее тесно работающего с чиновниками времен Виктора Януковича Виталием Захарченко и Александром Клименко, которые на данный момент скрываются в РФ. Об этом сообщает Главком.

"Марченко не видит возможности сработаться с нынешним главой ГНСУ Сергеем Верлановым, который считается креатурой правительства Гройсмана во время президентства Петра Порошенко. Марченко доказывает президенту Владимиру Зеленскому, что Верланов не справляется с текущей ситуацией, что Налоговая служба погрязла в проблемах коррупции и на его место нужен жесткий человек и это Любченко", - отмечает Главком со ссылкой на источники в Офисе президента и Государственной фискальной службе.

Более того, Марченко уже успел сводить Алексея Любченко на встречу в Офис президента.  

"Для согласования кадровой перестановки Марченко даже устроил "смотрины" в Офисе президента, но пока решения по кандидатуре окончательно не принято", - отмечает источник в ОП.

Алексей Любченко с 1999 по 2003 гг. работал первым замом главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 гг. – возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году Любченко ушел из налоговой и работал зампредом Кировоградской ОГА. 

Уже в 2009 году Любченко вернулся в налоговые органы и занял высокую должность заместителя председателя ГНА Украины. 

После победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года Алексей Любченко сохранил свой пост при новом главном налоговике и будущем одиозном главе МВД Виталии Захарченко. Работая на должности заместителя председателя ГНС, Любченко наладил полное сотрудничество и взаимопонимание с Виталием Захарченко, который был его непосредственным руководителем. При этом, знакомы с Захарченко они были и раньше, когда работали в областях. 

Когда Захарченко ушел в главы МВС Алексей Любченко остался на месте и некоторое время передавал свой опыт по организации "эффективного налогообложения" Александру Клименко, который возглавил Министерство доходов и сборов.  

С декабря 2012 года по ноябрь 2014 Любченко был помощником на платной основе народного депутата самовыдвиженца от Черкасской области и бывшего налоговика Виктора Тимошенко.

В 2015 году пытался Алексей Любченко возглавить ДФС, но безуспешно.

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