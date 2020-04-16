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  • Олег Бахматюк предлагает государству возвращение 8 млрд грн задолженности выведенных с рынка банков
16 апреля 2020, четверг, 12:41 730 Документ
Экономика 2020-04-16T12:42:01+03:00
Українські Новини
Олег Бахматюк предлагает государству возвращение 8 млрд грн задолженности выведенных с рынка банков

Олег Бахматюк предлагает государству возвращение 8 млрд грн задолженности выведенных с рынка банков

Ольга Фандорина
Олег Бахматюк, Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфарминг
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба

Владелец Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк предложил Кабинету Министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному Банку Украины и Офису Генерального прокурора механизм возврата задолженности выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива "в сумме 8 млрд грн.

Об этом говорится в меморандуме-обращении Олега Бахматюка по урегулированию задолженности коммерческих банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива", выведенных с рынка в 2014-2015 годах в числе других 95 банков, пострадавших от кризиса.

Сейчас основным источником возврата средств кредиторам и государственному бюджету является продажа активов неплатежеспособных банков, что в среднем приносит государству лишь около 1% от задолженности. Олег Бахматюк считает, что для государства в нынешних условиях мирового экономического кризиса важен быстрый и максимальный возврат средств и выступает с предложением возвращения государству 8 млрд грн в течение 5 лет. Это также позволит сохранить важное для реального сектора экономики предприятие, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов. Для этого он предлагает использовать успешный мировой опыт урегулирования таких задолженностей. "Такой путь поддерживают и международные финансовые структуры, в частности МВФ и Всемирный банк. Прошу Вас поддержать это предложение как отвечающее интересам государства ", - пишет в обращении-меморандуме бизнесмен.

В тексте меморандума содержатся конкретные предложения по урегулированию проблемной задолженности путем реструктуризации, что позволит получить 8 млрд гривен в бюджет государства. Первый платеж в сумме 1 млрд грн будет осуществлен в течение 2020 года, полная выплата оставшейся суммы - в течение следующих 5 лет без отсрочки выплат по телу кредита.

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