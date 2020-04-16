Акционеры "Росток-Холдинга" Яков Грибов и Виктор Купавцев урегулировали конфликт. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Андрей Шваб. В частности, бизнесмен Яков Грибов, владеющий компанией Nemiroff, получил 49,9% акций группы компаний "Росток-холдинг", которая занимается производством и продажей зерновых культур. Доля Виктора Купавцева также равна 49,9%.

По озвученной А. Швабом информации, еще двумя акциями располагает Виктор Кияновский. До конфликта он был одним из собственников холдинга с долей 30%, остальные 70% принадлежали Виктору Купавцеву. Теперь же стороны договорились о перераспределении долей, а доля Виктора Кияновского была уменьшена до 2 акций. Ему также передали ряд предприятий группы в Ичнянском регионе Черниговской области с земельным банком около 11,3 тыс. га.

"Виктор Купавцев и Яков Грибов настроены приложить максимум усилий для развития группы компаний "РОСТОК-ХОЛДИНГ". Результатом договоренностей стало вхождение Якова Грибова в состав акционеров кипрской холдинговой компании "Rostok Agroinvest Limited" с долей 49,9%. Аналогичная доля осталась у Виктора Купавцева", - отметил А. Шваб.

Тот факт, что один из акционеров выступает бенефициаром компании "Nemiroff", не отразится на операционной деятельности группы компаний "Росток-холдинг", отметил А. Шваб, добавив, что на стратегическом уровне это "позволяет делиться опытом и применять инновационные наработки в системе управления бизнесом".