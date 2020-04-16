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16 апреля 2020, четверг, 11:37 493
Политика 2020-04-16T11:37:39+03:00
Українські Новини
Добровольцы из "НК Волонтеры" доставили продукты и воду пожарным в Чернобыльскую зону

Добровольцы из "НК Волонтеры" доставили продукты и воду пожарным в Чернобыльскую зону

Анна Рудык

7 тыс. гривен удалось собрать волонтерам из партии "Национальный Корпус" для помощи спасателям, которые уже более 10 дней борются с огнем в Чернобыльской зоне. На собранные деньги для пожарных закупили продукты и воду. Наборы доставили автомобилем к КПП "Дитятки".

Об этом сообщается на сайте политической партии "Национальный Корпус". 

"Сегодня в рамках проекта "НК Волонтеры" ребята из Национальных Дружин доставили пожарным, которые занимаются тушением пожара в Чернобыльской зоне, необходимые продукты. Благодаря неравнодушным украинцам удалось собрать около 7000 гривен. Волонтеры закупили продуктовые наборы и доставили их пожарным на КПП "Дитятки", - говорится на сайте политической силы.

Напомним, что на данный момент в Чернобыльской зоне остаются спасатели для ликвидации локальных очагов огня. Активная фаза пожара длилась около 10 дней. За это время огнем было уничтожено более 200 га леса (в том числе - радиоактивного), а также - 12 отдаленных сел.

Кроме помощи спасателям, в рамках проекта "НК Волонтеры" продолжается сбор средств для помощи украинским медикам и больницам. Номер карты #НКВолонтеров для тех, кто хочет помочь медикам: (4731) 2196 1262 9976 (Зоя Толок). 

Контактная информация +38 (095) 002 30 49. Онлайн-анкета: https://forms.gle/CQKAS3PHqckntDHQA

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