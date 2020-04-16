Добровольцы из "НК Волонтеры" доставили продукты и воду пожарным в Чернобыльскую зону

7 тыс. гривен удалось собрать волонтерам из партии "Национальный Корпус" для помощи спасателям, которые уже более 10 дней борются с огнем в Чернобыльской зоне. На собранные деньги для пожарных закупили продукты и воду. Наборы доставили автомобилем к КПП "Дитятки".

Об этом сообщается на сайте политической партии "Национальный Корпус".

"Сегодня в рамках проекта "НК Волонтеры" ребята из Национальных Дружин доставили пожарным, которые занимаются тушением пожара в Чернобыльской зоне, необходимые продукты. Благодаря неравнодушным украинцам удалось собрать около 7000 гривен. Волонтеры закупили продуктовые наборы и доставили их пожарным на КПП "Дитятки", - говорится на сайте политической силы.

https://www.youtube.com/watch?v=7dwpAM8bG2c#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Напомним, что на данный момент в Чернобыльской зоне остаются спасатели для ликвидации локальных очагов огня. Активная фаза пожара длилась около 10 дней. За это время огнем было уничтожено более 200 га леса (в том числе - радиоактивного), а также - 12 отдаленных сел.

Кроме помощи спасателям, в рамках проекта "НК Волонтеры" продолжается сбор средств для помощи украинским медикам и больницам. Номер карты #НКВолонтеров для тех, кто хочет помочь медикам: (4731) 2196 1262 9976 (Зоя Толок).

Контактная информация +38 (095) 002 30 49. Онлайн-анкета: https://forms.gle/CQKAS3PHqckntDHQA .