подписаться на рассылку
27 27.5
29.25 29.95
˟
16 апреля 2020, четверг, 10:59 825
Верховная Рада и партии 2020-04-16T10:59:01+03:00
Українські Новини
Третий комитет Верховной Рады подряд отправил на доработку закон о запрете пушных ферм

Третий комитет Верховной Рады подряд отправил на доработку закон о запрете пушных ферм

Петр Стуженко
Парламент, Животные, Законопроект, Мех, Зверофермы, Овчинникова, Ставчук
Ирина Ставчук Фото: hromadske.radio
Ирина Ставчук Фото: hromadske.radio

На онлайн заседании комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования депутаты большинством голосов признали несовершенным закон №2360, в котором говорится о запрете пушных ферм.

Несмотря на то, что этот законопроект был подан в Верховную Раду экологическим комитетом ВР, депутаты пришли к выводу, что закон в том виде, в котором он представлен сегодня, не может быть вынесен в сессионный зал на голосование и требует тщательной доработки.

Из 11 присутствующих на заседании членов комитета 8 поддержали решение доработать, а лишь 3 - воздержались.

Приглашенная на заседание комитета замминистра энергетики и природных ресурсов Ирина Ставчук сообщила, что сначала надо изучить датский опыт регулирования деятельности норковых ферм, которых в Дании много. Поскольку ни одна страна мира не запретила пушной бизнес по экологическим соображениям, член экокомитета ВР Юлия Овчинникова отметила целесообразность проведения независимой лабораторией влияния пушных ферм на окружающую среду.

Перед решением экологического комитета по доработке законопроекту № 2306 такие же решения были приняты комитетом по вопросам бюджета и комитетом по вопросам интеграции Украины с ЕС.

Бюджетный комитет, в частности, считает, что "в случае принятия законопроекта остановятся инвестиции в соответствующую отрасль и, учитывая бесперспективность ее развития, предприниматели могут начать процесс свертывания и/или переноса такой деятельности за пределы Украины уже с даты вступления в силу соответствующего закона (не дожидаясь наступления срока ее запрета). Указанное не будет способствовать инвестиционной привлекательности Украины и приведет к уменьшению доходов бюджетов по платежам субъектов хозяйствования соответствующей отрасли".

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС принял единогласное решение о том, что законопроект №2360 не соответствует праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, поэтому требует существенной доработки.

Больше новостей о: Парламент Животные Законопроект Мех Зверофермы Овчинникова Ставчук

Госбюджет уже сегодня необходимо пересматривать ещ...
Комитет ВР по вопросам евроинтеграции не поддержал...
ГФС выступает за введение ответственности за спеку...
Королева Великобритании отказалась носить натураль...
Начался обмен пленными. Украина собирается вернуть 19 своих граждан
Количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 4 тыс. Почти 400 инфицированных за сутки
Новости
Федине продлили срок личного обязательства до 7 мая 11:20
Коронавирусом заболели уже почти 800 медиков 11:20
Минздрав рассматривает заявки на лечение за границей несмотря на карантин 11:19
Повлиял ли пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации. Объяснения Госатомрегулирования 11:18
Соколов сам себя назначил врио директора ГБР и намерен претендовать на должность директора на конкурсе 11:15
больше новостей
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
Пенсионный фонд в мобильном телефоне: как установить и пользоваться приложением 05:30 Инфографика
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
больше новостей
Коронавирусом по всему миру заразились более 2 млн человек. Данные на 16 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok