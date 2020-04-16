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  • Производители "Протефлазида" навязывают свой товар больницам и врачам, – СМИ
16 апреля 2020, четверг, 10:08 444
Политика 2020-04-16T10:08:44+03:00
Українські Новини
Производители "Протефлазида" навязывают свой товар больницам и врачам, – СМИ

Производители "Протефлазида" навязывают свой товар больницам и врачам, – СМИ

Анна Рудык

Препарат с научно недоказанной эффективностью "Протефлазид" пытаются навязать больницам и главным врачам как средство для лечения коронавируса. В ряде случаев это сопровождается скандалами, пишут Буквы.

"Протефлазид" уже около 20 лет выпускает украинская компания "Экофарм". С началом коронавирусной эпидемии производители препарата стали его позиционировать как средство для профилактики и лечения COVID-19.

"Еще в далеком феврале, когда украинцы только начинали привыкать к новому термину "коронавирус", а в Новых Санжарах проходила обсервацию первая эвакуированная из Китая группа, замдиректора "Экофарм" Александр Гриневич торжественно вручил главному врачу Новосанжарской больницы коробку с "Протефлазидом", - напоминают журналисты.

Также, по информации от "Экофарм", удалось передать "Протефлазид" больнице в Черновцах.

"Тем не менее, массового эффекта добиться не удалось. Никто из авторитетных главврачей и больших областных больниц принимать "Протефлазид" и бесплатно рекламировать препарат не спешил", - говорится в статье.

На днях связанный с этим скандал вспыхнул во Львове. Представители "Экофарм" заявили, что городские власти и руководство ряда львовских больниц обратились за помощью для борьбы с эпидемией коронавируса. Мэр Львова Андрей Садовый категорически опроверг эту информацию и пригрозил судебными исками за распространение фейков.

Как пишут Буквы, пиар-компания не принесла "Экофарму" заказов на "Протефлазид", но привлекла пристальное внимание СМИ. В частности, в Bihus.info посвятили целое расследование "Протефлазиду" и пришли к выводу, что это обычная спиртовая настойка, а уж никак не лекарство от коронавируса.

Напомним, экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что под видом лекарства от COVID-19 производители "Протефлазида" пытаются "впарить" украинцам смесь трав, растворенных в спирте.

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