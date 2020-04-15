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15 апреля 2020, среда, 18:38 765
Недвижимость 2020-04-15T18:45:59+03:00
Українські Новини
Глава ГАСИ убрал из руководства архстройинспекции Киевщины кума Кудрявцева

Глава ГАСИ убрал из руководства архстройинспекции Киевщины кума Кудрявцева

Сергей Паламаренко
ГАСИ Украины, Юрий Васильченко, Андрей Григоренко
ГАСИ Украины. Фото: dabi.gov.ua
ГАСИ Украины. Фото: dabi.gov.ua

Председатель Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) Украины Юрий Васильченко отстранил от выполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности директора департамента Госархстройинспекции в Киевской области Андрея Григоренко.

Об этом сообщается на официальном веб-сайте ГАСИ.

Против и.о. директора департамента ГАСИ в Киевской области Андрея Григоренко возбуждено дисциплинарное производство и он отстранен на время его проведения от исполнения обязанностей. Основанием для отстранения стала служебная записка департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Сейчас осуществляется проверка деятельности чиновника.

Отстранению предшествовала история со взяткой, на которой несколько дней назад "погорел" инспектор строительного надзора департамента ГАСИ в Киевской области. Подчиненный Григоренко требовал взятку от частного предпринимателя за то, чтобы не привлекать его к ответственности и не накладывать штраф в размере 1,5 млн гривен за нарушение градостроительных условий и ограничений. Неизвестно сколько таких взяток успел получить инспектор, закрывая глаза на очевидные нарушения. И не очень верится в то, что его руководитель просто не замечал такие "псевдо-проверки".

По нашим источникам, сам Григоренко является кумом бывшего председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева.

СМИ писали, что, будучи председателем ГАСИ Кудрявцев организовал ручное управление Реестром разрешительных документов на строительство ГАСИ и организовал систему поборов с местных органов архитектурно-строительного контроля, которым передал полномочия ГАСИ Украины за внесение данных в реестр, а также якобы установил для каждой области размеры ежемесячных "взносов" из территориальных органов ГАСК в зависимости от зарегистрированных документов.

Напомним, что народный депутат Украины Иван Юнаков (фракция "Слуга народа") заявлял, что у бывшего главы ГАСИ Кудрявцева есть коррупционный "козырь" и это Реестр разрешительных документов.

Напомним, что в декабре 2018 года Кабинет Министров Украины отправил в отставку председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева за фальшивый диплом, однако, многие СМИ писали, что Кудрявцев еще долгое время сохранял влияние на руководство ГАСИ опосредовано через своих ставленников, в частности, и.о. председателя ГАСИ Александра Строкача, которого также уволили в декабре 2019 года.

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