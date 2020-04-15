Глава ГАСИ убрал из руководства архстройинспекции Киевщины кума Кудрявцева

Председатель Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) Украины Юрий Васильченко отстранил от выполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности директора департамента Госархстройинспекции в Киевской области Андрея Григоренко.

Об этом сообщается на официальном веб-сайте ГАСИ.

Против и.о. директора департамента ГАСИ в Киевской области Андрея Григоренко возбуждено дисциплинарное производство и он отстранен на время его проведения от исполнения обязанностей. Основанием для отстранения стала служебная записка департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Сейчас осуществляется проверка деятельности чиновника.

Отстранению предшествовала история со взяткой, на которой несколько дней назад "погорел" инспектор строительного надзора департамента ГАСИ в Киевской области. Подчиненный Григоренко требовал взятку от частного предпринимателя за то, чтобы не привлекать его к ответственности и не накладывать штраф в размере 1,5 млн гривен за нарушение градостроительных условий и ограничений. Неизвестно сколько таких взяток успел получить инспектор, закрывая глаза на очевидные нарушения. И не очень верится в то, что его руководитель просто не замечал такие "псевдо-проверки".

По нашим источникам, сам Григоренко является кумом бывшего председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева.

СМИ писали, что, будучи председателем ГАСИ Кудрявцев организовал ручное управление Реестром разрешительных документов на строительство ГАСИ и организовал систему поборов с местных органов архитектурно-строительного контроля, которым передал полномочия ГАСИ Украины за внесение данных в реестр, а также якобы установил для каждой области размеры ежемесячных "взносов" из территориальных органов ГАСК в зависимости от зарегистрированных документов.

Напомним, что народный депутат Украины Иван Юнаков (фракция "Слуга народа") заявлял, что у бывшего главы ГАСИ Кудрявцева есть коррупционный "козырь" и это Реестр разрешительных документов.

Напомним, что в декабре 2018 года Кабинет Министров Украины отправил в отставку председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева за фальшивый диплом, однако, многие СМИ писали, что Кудрявцев еще долгое время сохранял влияние на руководство ГАСИ опосредовано через своих ставленников, в частности, и.о. председателя ГАСИ Александра Строкача, которого также уволили в декабре 2019 года.