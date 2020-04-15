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15 апреля 2020, среда, 15:54 754
Верховная Рада и партии 2020-04-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
Украина должна взять за основу дорожную карту ЕС по ослаблению карантина, - Виталий Нестор

Украина должна взять за основу дорожную карту ЕС по ослаблению карантина, - Виталий Нестор

Ольга Фандорина
Виталий Нестор, Окончание карантина, карантин в Украине, Снятие карантинных мер
Виталий Нестор
Виталий Нестор

Украина должна взять за основу дорожную карту ЕС по ослаблению карантина, - заявил Виталий Нестор, председатель столичной организации ВО "Батькивщина" на своей странице в Фейсбук.

Как отметил политик, 24 апреля истекает срок введенного карантина. Но от разных представителей власти поступает противоречивая информация о том когда и как карантинные мероприятия будут снимать. Такая неопределенность является разрушительной для украинского бизнеса и граждан.

По мнению Виталия Нестора, политика власти должна быть предсказуемой. Только таким образом каждый сможет спланировать как пережить этот тяжелый период и выйти него. А ориентация на подходы Евросоюза позволит общаться с партнерами на одном языке, не попасть в изоляцию, как можно быстрее восстановить транспортное сообщение и экономическое сотрудничество.

По предложениям Нестора, ослабление карантина должен состояться в четыре этапа.

На первом этапе необходимо восстановить работу общественного транспорта и учреждений образования. Первоначально - садов и начальной школы чтобы дать родителям возможность работать.

Второй этап предусматривает полноценное восстановление работы бизнеса и других учреждений. Третий - запуск учреждений обслуживания граждан (кафе, рестораны, спорт-центры и другие). И на заключительном этапе следует позволить проводить массовые мероприятия.

В то же время, как отмечает Виталий Нестор, снятия карантина должно быть поэтапным, а ограничения для уязвимых категорий населения должны оставаться дольше.

Основанием для начала ослабления ограничений должно быть соответствие ключевым критериям Европейского союза: улучшение эпидемиологической ситуации, способность системы здравоохранения справляться с наплывом новых больных и эффективная система мониторинга распространения заболевания.

Кроме этого, по мнению лидера киевской "Батькивщины", часть полномочий по ослаблению карантина надо передать на местный уровень, ведь ситуация в каждом регионе имеет свои особенности.

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