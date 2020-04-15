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15 апреля 2020, среда, 15:35 810
Экономика 2020-04-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
Газовики разработали антикризисный план для стабильной работы газовой критической инфраструктуры

Газовики разработали антикризисный план для стабильной работы газовой критической инфраструктуры

Григорий Яковенко
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Ассоциация газового рынка Украины просит Президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров освободить операторов газораспределительных сетей (ГРС) от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на добавленную стоимость (НДС) на время карантина и на 45 дней со дня его отмены.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации, передают Українські Новини.

Согласно ему, Ассоциация подготовила план мероприятий, который позволит избежать обострения кризиса неплатежей среди участников газового рынка и обеспечит стабильную работу критической инфраструктуры.

Отмечается, что предложения были направлены Президенту, Кабмину, Верховной Раде и Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"С целью стабилизации работы предприятий критической инфраструктуры предлагается принять симметричные меры и для других участников рынка. В частности на законодательном уровне - закрепить нормой прямого действия не начисления штрафных санкций за проведение несвоевременных расчетов Операторами ГРС перед Оператором газотранспортной системы (ГТС) за мощность (услуги магистрального транспортировки) и услуги по урегулированию суточных небалансов", - говорится в нем.

Также Ассоциация просит освободить операторов ГРС от ответственности за несвоевременную уплату ЕСВ, НДФЛ, НДС и экологического налога.

Отмечается, что такие меры предлагается внедрить на срок действия карантина и в течение 45 дней со дня его отмены.

Кроме того, Ассоциация просит принять проект закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии, чтобы потребители могли платить за энергетическую ценность газа, а не за его объем.

Также Ассоциация просит Кабмин принять обоснованные нормы потребления для потребителей без учета газа.

"Недавно правительство на 50% увеличило социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия. Этим подтвердив, что реальные объемы потребления превышают установленные нормы. Минэкоэнерго сегодня имеет все полномочия, чтобы инициировать пересмотр норм и остановить накопление долгов между участниками газового рынка", - подчеркнули в Ассоциации.

Также, по данным Ассоциации, сегодня примерно миллион потребителей остается без счетчиков газа и из-за введения ограничительных карантинных мероприятий Операторы ГРС вынуждены приостановить программу их установки.

"Учитывая эти обстоятельства, Ассоциация считает необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос предельных сроков установки счетчиков", - подытожили в сообщении.

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