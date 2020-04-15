Николай Поворозник заявил о том, что не брал взятку и требует публичного расследования

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что не причастен к взяточничеству и вызван на допрос в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

"Я работаю не первый год, работаю честно и несу ответственность как человек с опытом за действия и решения, которые на этой должности принимаю", — написал Поворозник, добавив, что информация о якобы задержании стала для него шоком.

Он заявил, что взятку не брал, разговоров о неправомерной выгоде ни с кем не вел и не имеет процессуального статуса подозреваемого. Соответственно, информация о том, что он был пойман на взятке и арестован не соответствуют действительности. "Мне скрывать нечего, повторяю — всегда работаю честно. Никогда не брал взятки, потому что это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам", — написал Поворозник.

Он назвал ситуацию надуманной и не исключил, что СМИ намеренно распространяют сплетни, домыслы и политические спекуляции: "Я требую от правоохранительных органов разобраться с распространением неправдивой информации в СМИ. Считаю, что ситуация надуманная и не исключаю, что все это — политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды, чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян".

Поворозник сообщил, что в пятницу явится на допрос в качестве свидетеля, намерен содействовать следствию и добиваться публичного рассмотрения дела. "Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела… Уверен, в ходе независимого следствия все встанет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана", — написал чиновник.

Напомним, 14 апреля СБУ провела обыски в КГГА. СМИ сообщили о том, что Николай Поворозник якобы требовал взятку от застройщика за согласование градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. При получении $60 тыс. был задержан посредник. Фотографии с места обысков и задержания были продемонстрированы в эфире 1+1.