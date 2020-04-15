подписаться на рассылку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 апреля 2020, среда, 15:00 1369
Общество 2020-04-15T16:45:03+03:00
Українські Новини
Николай Поворозник заявил о том, что не брал взятку и требует публичного расследования

Николай Поворозник заявил о том, что не брал взятку и требует публичного расследования

Ольга Фандорина
КГГА, Допрос, Николай Поворозник, Подозрение во взяточничестве
Николай Поворозник
Николай Поворозник

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что не причастен к взяточничеству и вызван на допрос в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

"Я работаю не первый год, работаю честно и несу ответственность как человек с опытом за действия и решения, которые на этой должности принимаю", — написал Поворозник, добавив, что информация о якобы задержании стала для него шоком. 

Он заявил, что взятку не брал, разговоров о неправомерной выгоде ни с кем не вел и не имеет процессуального статуса подозреваемого. Соответственно, информация о том, что он был пойман на взятке и арестован не соответствуют действительности. "Мне скрывать нечего, повторяю — всегда работаю честно. Никогда не брал взятки, потому что это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам", — написал Поворозник.

Он назвал ситуацию надуманной и не исключил, что СМИ намеренно распространяют сплетни, домыслы и политические спекуляции: "Я требую от правоохранительных органов разобраться с распространением неправдивой информации в СМИ. Считаю, что ситуация надуманная и не исключаю, что все это — политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды, чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян".

Поворозник сообщил, что в пятницу явится на допрос в качестве свидетеля, намерен содействовать следствию и добиваться публичного рассмотрения дела. "Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела… Уверен, в ходе независимого следствия все встанет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана", — написал чиновник.

Напомним, 14 апреля СБУ провела обыски в КГГА. СМИ сообщили о том, что Николай Поворозник якобы требовал взятку от застройщика за согласование градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. При получении $60 тыс. был задержан посредник. Фотографии с места обысков и задержания были продемонстрированы в эфире 1+1.

Больше новостей о: КГГА Допрос Николай Поворозник Подозрение во взяточничестве

В Киеве предупредили о угрозе повторного возгорани...
Апелляционный суд продлил домашний арест экс-замгл...
ГБР вызвала Вятровича на допрос за банкет с профит...
Вызван на допрос как свидетель: Поворозник отрицае...
В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию
В Киеве уже 612 больных коронавирусом
Новости
В Минобразования подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех, кроме выпускников 16:41
ПФ увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий на 77 гривен 16:36 Инфографика
Кабмин разрешил спортсменам национальных сборных проводить тренировки 16:32
США фиксируют новые антирекорды смертности от коронавируса 16:29
Апелляционный суд поддержал взыскание $259 млн с Приватбанка в пользу Суркисов 16:18
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты 05:31
Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека 06:15
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
больше новостей
Из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства, - НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok