В Украине объявлена подписная кампания на почтовую доставку прессы на II полугодие 2020

Не нарушая карантина, редакции украинских газет и журналов и предприятие "Укрпочта" начинают прием подписки на доставку прессы во II полугодии 2020 года. О этом информирует официальный портал НСЖУ.

Оформить подписку уже можно с электронных версий каталогов, а с 16 апреля - по печатным каталогам. В Национальном союзе журналистов Украины надеются, что несмотря на экономический кризис и продление карантина редакции печатных СМИ сохранят поддержку своей аудитории. Ведь доставка изданий по подписке, в отличие от розницы, не прекращается и в условиях объявленного карантина.

Директор департамента почтовых услуг Укрпочты Сергей Гречко в комментарии НСЖУ сообщил, что сейчас отпечатано достаточное количество подписных каталогов, которые передаются в региональные отделения Укрпочты. А также отметил, что несмотря на чрезвычайную ситуацию с распространением COVID-19, большинство печатных изданий, а именно около 88% процентов продолжают выход в обычном режиме и доставляются почтальонами к читателям.

Газетчики также настроены оптимистично и надеются, что несмотря на карантин, уровень подписки не снизится.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что во все времена главная надежда издателей и журналистов - это их аудитория:

- Если читатели доверяют своим любимым газетам, сейчас лучшее время выразить поддержку и подписаться на издание. Оформление почтовой подписки - это хорошая возможность поблагодарить газетных журналистов, которые несмотря на карантин, готовят нужные публикации о нынешних реалиях.