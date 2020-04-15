Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор члену ВСП Гречковскому

Верховный Суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, который признал невиновным члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского в незавершенном покушении на мошенничество и оправдал его.

Об этом Гречковский сказал Українським Новинам.

"Кассацию (потерпевшего) рассмотрели и отказали в ее удовлетворении", - сообщил он.

О решении Верховного Суда также написали в социальной сети Facebook адвокаты Гречковского и второго фигуранта дела.

"Вчера Верховный Суд поставил жирную точку в деле Павла Гречковского. Павел Гречковский и Олег Шкляр оправданы, а уголовное обвинение длинной почти в четыре года в отношении их завершено полной победой защиты! "Потерпевшему" Климчуку Анджею Викторовичу - бывшему адвокату и "торпеде" было отказано в его кассационной жалобе на оправдательный приговор", - написал адвокат Шкляра Александр Мирошник.

Также он отметил, что процесс по Гречковскому и Шкляру завершен, а в отношении Климчука уголовный процесс только начинается.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября 2018 года Шевченковский районный суд оправдал Павла Гречковского.

Суд признал недопустимыми доказательства обвинения, отсутствие состава преступления, нарушение подследственности и множественные процессуальные нарушения при открытии и расследовании этого дела в Генпрокуратуре.