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  • Следил за подобными действиями и думал – на фига? — Ляшко рассказал, зачем дезинфицировать дороги и запрещать пикники
15 апреля 2020, среда, 12:35 199
Общество 2020-04-15T12:36:57+03:00
Українські Новини
Следил за подобными действиями и думал – на фига? — Ляшко рассказал, зачем дезинфицировать дороги и запрещать

Следил за подобными действиями и думал – на фига? — Ляшко рассказал, зачем дезинфицировать дороги и запрещать пикники

Кира Молчанова
Виктор Ляшко, карантин в Украине, Дезинфекция транспорта, дезинфекция улиц
Виктор Ляшко. Скриншт видео Кабмин
Виктор Ляшко. Скриншт видео Кабмин

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, зачем дезинфицировать проезжую часть дорог, тогда как коронавирус передается капельным путем, а так же запрещать пикники.

Об этом он сообщил в интервью порталу "НВ", передают Українськi Новини.

"Я когда следил за подобными действиями в Китае, Италии, тоже сидел и думал - на фига? Сейчас я понимаю, зачем это делается, и рекомендую внедрять тоже. Поскольку пока это не делается, люди не понимают проблему. Это психологический эффект", — рассказал он.

По словам замминистра, закрытие парков, запрет на пикники — это метод влияния на психологию населения.

Кроме того, Ляшко считает, что система противоэпидемической защиты должна быть централизованной.

"Моя идеология заключалась в том, что должны быть центры общественного здоровья с бригадами противоэпидемического защиты, которые могли бы выехать и локализовать. Но когда нам нужно было принять самолет из Уханя и когда мы искали места для обсервации, я понял, что без жесткой централизованной системы противоэпидемического защиты очень трудно работать в децентрализации. Система противоэпидемической защиты должна быть такой же централизованной, как Государственная служба по чрезвычайным ситуациям", - сказал замминистра.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко заявляет, что если бы власть не объявила карантин, то по состоянию на 12 апреля в Украине было бы зарегистрировано 17 тыс. больных коронавирусной инфекцией.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что закрыл бы все, где есть возможность массового скопления людей.

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